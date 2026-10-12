Tek parmağıyla 27 kitap yazan yazarın fuar yolculuğu

Tek parmağıyla yazan yazarın fuar ziyareti:

İstanbul Maltepe'de yaşayan Erdal Yalçın (51), bilgisayarını tek parmağıyla kullanarak kaleme aldığı 27 kitabını 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşturdu. Yalçın’a fuar ziyaretinde babası Kaya Yalçın (77) eşlik etti.

Belediyenin ulaşım desteği ve ziyaret deneyimi:

Aile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım desteğiyle İstanbul'dan fuar alanına geldi. Belediyenin "Engelsiz Taksi" hizmeti kapsamında Marmaray Gebze İstasyonu'ndan alınan Yalçın çifti fuar alanına ulaştırıldı. Baba Kaya Yalçın, verilen destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Allah razı olsun Tahir Başkan’dan ve kadrosundan. Türkiye’nin çok iline gittik, biz böyle bir hizmet görmedik. Burada bizi her yere götürdüler. Burada yaşayan engelli vatandaşlar çok şanslı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine dünyalar kadar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yazarlık serüveni ve eğitim hayatı:

Erdal Yalçın’ın yazarlık macerası, ilk kitabının yayımlandığı 2004 yılında başladı. Bilgisayarını tek parmağıyla kullanarak yazan Yalçın, ailesinin verdiği bilgiye göre günde yaklaşık bir sayfa üretiyor ve bu çalışmalarını kitaplaştırmaya devam ediyor. Öğrenimini de sürdüren Yalçın, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi ön lisans programını ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim programını tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans programında dördüncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Fuarda eserlerini tanıtırken, okurlarla birebir görüşme imkânı bulan Yalçın ve babası, sağlanan kolaylıklar sayesinde etkinlikten memnun ayrıldı. Ziyaret, hem üretkenlik hem de erişilebilirlik açısından örnek bir buluşma olarak değerlendirildi.

BİLGİSAYARINI TEK PARMAĞIYLA KULLANARAK 27 KİTAP YAZAN YÜZDE 98 ENGELLİ ERDAL YALÇIN, ESERLERİNİ 16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA OKURLARIYLA BULUŞTURDU.