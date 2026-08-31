Çine'de kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çine'de trafik kazası

Aydın'ın Çine ilçesinde Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.

kaza ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre, 09 LC 717 plakalı motosikleti kullanan Serkan Türkeş (43) ile seyir halindeyken karşı yönden gelen 09 AKJ 005 plakalı aracı kullanan Nurullah L. (65) arasında çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

olay yeri ve inceleme:

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Serkan Türkeş (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma ve adli incelemeler devam ediyor; yetkililer olayla ilgili detayların tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 43 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ