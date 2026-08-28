Çinli fenomen çift Buharkent'te Aydın incirinin lezzetine hayran kaldı

Çinli fenomen çiftin Buharkent ziyareti:

Çin’de geniş izleyici kitlesine sahip içerik üreticileri Da Hu ve Aisha, Aydın’ın incir merkezi Buharkent’i ziyaret ederek ilçedeki incir hasadına katıldı. Feslek-Gelenbe Mahallesi’ndeki bahçelerde dalından kopardıkları Aydın sarı lop incirini yerinde tatma fırsatı bulan çift, üretim sürecini gözlemledi ve hasat çalışmalarını deneyimledi.

Fenomen çift, üreticilerle bir araya gelerek incirin yetiştirilmesi, hasat sonrası süreçler ve sofraya ulaşana dek geçen aşamalar hakkında bilgi aldı. Buharkent’in bereketli topraklarında yetişen incirin tazeliği ve kendine has yumuşak dokusu, çiftin ilgisini çekti ve ziyaret görüntüleri Çin’deki takipçileriyle paylaşıldı.

Resmî kabul ve tanıtım unvanı:

Hasadın ardından çift, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından belediyede ağırlandı. Görüşmede, Aydın incirinin Çin pazarında ve daha geniş Uzak Doğu kitlesinde tanıtılması ile iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bu buluşma sırasında Da Hu ve Aisha’ya "Aydın Kuru İnciri Tanıtım Elçisi" unvanı takdim edildi.

Başkan Erol, ilçenin tanıtımının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayarak, yerel üretimin uluslararası pazarlara açılması için iş birliklerine önem vereceklerini belirtti. Belediye ve üreticiler, sosyal medya paylaşımlarının Aydın incirinin bilinirliğini artırmasını fırsat olarak görüyor.

Beklenen etkiler ve tanıtım hedefleri:

Sosyal medyada milyonlara ulaşan bir çiftin ziyaretinin, Aydın incirinin Uzak Doğu pazarında daha fazla tanınmasına katkı sağlaması bekleniyor. Yerel üreticiler ve belediye yetkilileri, bu tür temasların hem ürünün marka değerini hem de Buharkent’in turizm ve tarım profilini olumlu etkileyeceğini öngörüyor.

Ziyaret, Aydın incirinin dalından sofraya uzanan yolculuğunu yakından gösteren içeriklerle Çin’deki takipçilerin ilgisini çekti; yetkililer, benzer çalışmalarla ürünün ihracat ve tanıtım ağını genişletmeyi amaçlıyor.

ÇİN’DE MİLYONLARCA TAKİPÇİYE ULAŞAN FENOMEN ÇİFT DA HU VE AİSHA, BUHARKENT’TE İNCİR HASADINA KATILARAK DÜNYACA ÜNLÜ AYDIN SARI LOP İNCİRİNİ DALINDAN TATTI.