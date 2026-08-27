Çivril'de 1890 yapımı Paltaoğlu konağı için restorasyon çağrısı

Paltaoğlu konağı için çağrı:

Denizli’nin Çivril ilçesi İğdir Mahallesi'nde bulunan ve 1890 yılında Hacı İsmail Ağa tarafından yaptırıldığı belirtilen Paltaoğlu Konağı, mahalle halkının yoğun çabalarına rağmen bakımsızlık nedeniyle tahribata uğruyor. Yöre mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak gösterilen konak, mahalle sakinleri tarafından geçmişin yaşayan bir izleri olarak korunması gereken yapı olarak tanımlanıyor.

Tarihi ve mimari özellikleri:

Konağın iki ayrı bölümden oluştuğu ve yapının inşa edildiği 1890 tarihinin yapının kimliğinde belirleyici olduğu aktarılıyor. Kaynaklarda ayrıca konağın Yunan işgali sırasında Yunan ordusu tarafından karargah olarak kullanıldığı belirtiliyor. Ahşap süslemeleri ve yöreye özgü mimari diliyle dikkat çeken yapı, zaman içinde bakımsızlık nedeniyle çeşitli hasarlar aldı; bazı bölümlerde yıkılmalar meydana geldi.

Mahalle halkı, konakta yaşanan hasarları ve yapının giderek sahipsiz kaldığını vurgulayarak, yapının yalnızca estetik değil, aynı zamanda toplumsal hafıza açısından da değer taşıdığını ifade ediyor.

Koruma çalışmaları ve mirasçılar:

İğdir Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Özel, konağın korunması için bugüne kadar birçok resmi kurumla yazışma yapıldığını belirtiyor. Özel, konağın 100 mirasçı sahibi olduğuna dikkat çekerek sürecin takip edildiğini söyledi. Yazışma yapılan kurumlar arasında Vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Denizli Valiliği yer alıyor.

Uzun süre sahipsiz kalan konak, 2001 yılında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescillendi. Buna rağmen yapıdaki ihmal ve çatlaklar mahalleliyi endişelendiriyor; tescilin korunma sürecini hızlandırması bekleniyor.

Mahalle sakinleri arasında söz alan Derya Çetinkale, "Konağımızın yapılmasını istiyoruz. Konak, İğdir Mahallemizin geçmişten günümüze ulaşan sembolüdür. Yıkılmasını istemiyoruz" diyerek duygularını paylaştı. 1954 doğumlu Özeyil Çiftçi ise konağın hatıralarının korunmasının önemine dikkat çekti ve "Bu konağın sahipsiz kalmasını istemiyoruz. Göz göre göre tarih kokan konağın yıkılması son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

İğdir İhtiyarlar Heyeti, konağın sahibi olarak bilinen İsmail Paltaoğlu’nun adının yaşatılması amacıyla konağın bulunduğu Karakaya Caddesi’nin isminin İsmail Paltaoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi için ilgili kurumlara dilekçe verdi. Mahalle sakinleri, kurumların sürece müdahil olup hızlı bir restorasyon planı oluşturmasını bekliyor.

Yetkililer ve mirasçılar arasındaki koordinasyonun sağlanması, yapının korunması ve onarımı için atılacak adımların belirlenmesi öncelikli talep olarak öne çıkıyor.

PALTAOĞLU KONAĞI