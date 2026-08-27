Mersin, Valladolid'de çekim destinasyonu olarak tanıtılacak

Mersin uluslararası film endüstrisinin radarında

Mersin Sinema Ofisi (MSO), 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde İspanya'nın Valladolid kentinde yapılacak Shooting Locations Marketplace 2026 fuarında kenti uluslararası yapımcılara tanıtacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MSO, Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na (EUFCN) üye tek sinema ofisi olarak kentinin çekim potansiyelini uluslararası platformlarda aktarmaya devam ediyor.

Mersin'in sunduğu çeşitlilik:

MSO, fuarda Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracak. Kent, Akdeniz kıyılarından Toros Dağları'na, antik kentlerden tarihi sokaklara, kırsal alanlardan modern kent dokusuna kadar kısa mesafelerde farklı çekim atmosferleri sunuyor. Bu çeşitlilik, Mersin'i kısa sürede çeşitli mekanlar arayan yapımlar için cazip bir prodüksiyon destinasyonu haline getiriyor.

MSO'nun sunduğu destekler ve amaç:

MSO, film ve dizi yapımlarının kentte daha kolay işleyebilmesi için lokasyon araştırması, izin süreçleri, kamu kurumlarıyla koordinasyon, lojistik ve saha desteği gibi hizmetler sağlıyor. Valladolid'deki fuarda hem Mersin'in çekim imkanlarının hem de MSO'nun yapım ekiplerine sunduğu hizmetlerin uluslararası yapımcılarla buluşturulması amaçlanıyor. Bu tanıtımın turizm ve kent tanıtımı açısından da katkı sağlaması bekleniyor.

MSO'nun uluslararası görünürlüğü ve örnek proje:

MSO'nun görünürlüğünü artıran önemli gelişmelerden biri, destek verdiği ilk uzun metrajlı film Kesilmiş Bir Ağaç Gibi oldu. Tunç Davut'un yönettiği bu film, 99. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye’nin resmî aday adayı olarak seçildi. Film, 9 Mayıs–12 Haziran 2024 tarihleri arasında Tarsus'ta çekildi ve MSO tarafından mekan araştırması, izinler, kamu kurumlarıyla iletişim, lojistik ve saha desteği gibi farklı aşamalarda destek sağlandı.

MSO'nun EUFCN üyeliği ve desteklediği projelerin başarısı, Mersin'in uluslararası yapımlar için daha görünür bir merkez haline gelmesine katkı sunuyor. Valladolid'deki fuar katılımı ile MSO, kentteki çekim potansiyelini ve sunduğu profesyonel hizmetleri daha geniş bir yapımcı ağı ile paylaşmayı hedefliyor.

Bu girişimler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sinema aracılığıyla kent tanıtımını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak sürdürülüyor ve hem yerli hem de yabancı yapımların kenti tercih etmesi için altyapı ve koordinasyon kapasitelerini artırmayı amaçlıyor.

MERSİN SİNEMA OFİSİ, 14-15 EKİM’DE İSPANYA’DA DÜZENLENECEK SHOOTİNG LOCATİONS MARKETPLACE 2026’DA MERSİN’İN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ İLE FİLM VE DİZİ ÇEKİMLERİNE SUNDUĞU İMKANLARI ULUSLARARASI YAPIMCILARA TANITACAK.