Kadeş meydanı'nda zafer coşkusu: Göksel Doğançay sahnede

Çorum Belediyesi'nden zafer bayramı etkinliği

Çorum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Kadeş Meydanı'nda özel bir konser düzenliyor. Etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de başlayacak ve Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Göksel Doğançay sahne alacak.

konser detayları:

Konser, kent merkezindeki Kadeş Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Program saat 21.00'de başlayacak ve Zafer Bayramı'nın coşkusunu müzikle bir araya getirecek.

gün ve atmosfer:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anısına düzenlenen etkinlikte izleyiciler meydanda buluşarak kutlamaya katılacak. Konserde Anadolu rock repertuarından eserler seslendirilecek ve günün anlamına uygun bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor.

Çorum'da düzenlenen bu program, hem zaferi anmak hem de kent halkının bayram coşkusunu birlikte yaşaması amacıyla planlandı.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONSERDE GÖKSEL DOĞANÇAY SAHNE ALACAK.