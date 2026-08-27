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Kadeş meydanı'nda zafer coşkusu: Göksel Doğançay sahnede

Çorum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için Kadeş Meydanı'nda saat 21.00'de Göksel Doğançay konseri düzenliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kadeş meydanı'nda zafer coşkusu: Göksel Doğançay sahnede

Çorum Belediyesi'nden zafer bayramı etkinliği

Çorum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Kadeş Meydanı'nda özel bir konser düzenliyor. Etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de başlayacak ve Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Göksel Doğançay sahne alacak.

konser detayları:

Konser, kent merkezindeki Kadeş Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Program saat 21.00'de başlayacak ve Zafer Bayramı'nın coşkusunu müzikle bir araya getirecek.

gün ve atmosfer:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anısına düzenlenen etkinlikte izleyiciler meydanda buluşarak kutlamaya katılacak. Konserde Anadolu rock repertuarından eserler seslendirilecek ve günün anlamına uygun bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor.

Çorum'da düzenlenen bu program, hem zaferi anmak hem de kent halkının bayram coşkusunu birlikte yaşaması amacıyla planlandı.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONSERDE GÖKSEL...

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONSERDE GÖKSEL DOĞANÇAY SAHNE ALACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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