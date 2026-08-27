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Konya'da saman yüklü kamyonda yangın çıktı, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü

Konya'nın Bozkır ilçesi Baybağan Mahallesi'nde saman yüklü kamyonda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da saman yüklü kamyonda yangın çıktı, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü

Konya'da saman yüklü kamyonda yangın çıktı, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü

Konya'nın Bozkır ilçesi, Baybağan Mahallesi sınırlarında saman yüklü bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye gönderilen orman işletme, itfaiye ve belediye ekipleri yangına yoğun ve hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

soruşturma ve takip:

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine dair tespit yapılana kadar araştırmanın devam ettiğini kaydetti.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ KAMYONDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN...

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ KAMYONDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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