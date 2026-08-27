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Japonya’da iki eyalette rekor yağış: 394 bin 420 kişiye tahliye çağrısı

Ishikawa ve Toyama'da JMA'nın 5. seviye uyarısı sonrası 394.420 kişiye tahliye çağrısı yapıldı; Himi'de 354 mm, Hakui'de 337,5 mm yağış kaydedildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Japonya’da iki eyalette rekor yağış: 394 bin 420 kişiye tahliye çağrısı

Japonya'nın kuzeybatısında hayatı durduran sağanak

Japonya'nın Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde rekor düzeyde görülen şiddetli yağışlar nedeniyle yetkililer geniş çaplı uyarılar yayımladı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) iki eyalet için en yüksek risk düzeyini ifade eden '5. seviye şiddetli yağış uyarısı' verdi. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) ise etkilenen bölgelerde yaşayan en az 394 bin 420 kişiye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre şu ana kadar can kaybı bildirilmedi, ancak hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

yağış miktarları ve bölgesel etkiler:

Resmi ölçümlere göre 24 saatlik dönemde bugün saat 13.00'e kadar Toyama'nın Himi kentinde 354 milimetre, Ishikawa'nın Hakui kentinde ise 337,5 milimetre yağış kaydedildi. Yoğun yağışlar sonucu birçok alanda sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymaları görüldü. Bazı yol ve tren hatlarında hasar meydana gelmesi ulaşımda aksamalara yol açarken, yer yer geçici elektrik kesintileri yaşandı.

geçmiş felaket hatırlatıldı:

Bu bölgedeki tehlike, ağustos ayında Chiba eyaletinde yaşanan sel felaketini akıllara getirdi. 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor yağışlar sonucunda Chiba'da en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 314 yapı ve 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı. Yetkililer, şu anki olayda can kaybı bildirilmemesine rağmen hasar tespit ve tahliye süreçlerini öncelikli tuttuğunu belirtiyor.

Japonya&#039;nın Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde etkili olan rekor düzeydeki şiddetli yağışlar...

Japonya'nın Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde etkili olan rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Birçok bölgede sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bazı kesimlerde geçici elektrik kesintileri yaşandı.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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