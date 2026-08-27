Tlos antik kenti gece müzeciliğinde kendi enerjisini üretiyor

Tlos Antik Kenti'nde güneş enerjisiyle gece aydınlatma uygulaması hayata geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi alanların aydınlatma ihtiyacını çevre dostu sistemlerle karşılamaya yönelik pilot uygulamaların ilk örneklerinden birini Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kentinde hayata geçirdi. Restorasyonu tamamlanan antik tiyatronun gece aydınlatması için kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile gece müzeciliği artık kendi enerjisini üretir hale geldi.

Restorasyon süreci ve proje ayrıntıları:

Tlos Tiyatrosunda Ocak 2023'te başlayan kapsamlı restorasyon çalışmaları, Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen üç yılı aşkın çalışmada yapının mimari bütünlüğü ve farklı tarihi evreleri korunarak müdahaleler gerçekleştirildi. Restorasyon programı; kültürel mirasın korunması, antik tiyatronun daha iyi algılanabilmesi ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesini birlikte hedefledi.

GES uygulamasının hedefleri ve etkileri:

Restorasyonun tamamlanmasının ardından hayata geçirilen GES projesi, Tlos özelinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Antik tiyatronun gece aydınlatmasında kullanılacak güneş enerjisi, yapıların enerji ihtiyacının çevre dostu ve sürdürülebilir yollarla karşılanmasına örnek teşkil edecek. Uygulama sayesinde tiyatronun akşam saatlerinde ziyaret edilebilmesi mümkün olacak; bu da ziyaret saatlerinin genişletilmesi ve bölge turizmine katkının artırılmasını amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonun tamamlandığını ve GES projesinin hayata geçirildiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ersoy, Tlos özelinde bir ilki uyguladıklarını belirterek güneş enerjisiyle gece aydınlatmasının ziyaretçilere antik mekanın akşam atmosferini deneyimleme imkanı sağlayacağını vurguladı. Bakan Ersoy projenin tarihi alanların yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin önemi, yalnızca aydınlatma ihtiyacının karşılanmasında değil; aynı zamanda kültürel miras alanlarında sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve gece müzeciliğinin geliştirilmesi bakımından da değerlendiriliyor. Tlos’taki uygulama, antik kentlerin korunması ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin birlikte kullanılmasına yönelik örnek bir model oluşturma potansiyeli taşıyor.

Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları ve sürdürülen bilimsel çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilen bu uygulamanın, Türkiye’nin sürdürülebilir kültür turizmi vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor. Yaz aylarında gündüz sıcaklıklarının ziyaretlere olumsuz etkisinin azaltılması ve ziyaretçilerin akşam serinliğinde antik tiyatroyu deneyimleyebilmesi, projenin öne çıkan faydaları arasında sayılıyor.

GECE MÜZECİLİĞİ ARTIK KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, TARİHİ ALANLARIN AYDINLATMA İHTİYACINI ÇEVRE DOSTU SİSTEMLERLE KARŞILAYACAK UYGULAMALARIN İLK ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ MUĞLA’NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDEKİ TLOS ANTİK KENTİ’NDE HAYATA GEÇİRDİ.