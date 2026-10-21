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Cizre'de ortak yazılı sınav sistemi tanıtıldı

Cizre'de düzenlenen OYSS tanıtım toplantısında MEB, ilçe milli eğitim yetkilileri ile okul yöneticilerine EBA-eOkul entegrasyonu ve kılavuz anlatıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre'de ortak yazılı sınav sistemi tanıtıldı

Cizre'de OYSS tanıtımı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında Cizre'de düzenlenen bilgilendirme toplantısına ilçe eğitim yöneticileri ve okul temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Toplantı Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleştirildi ve sistemin sahadaki uygulama süreçleri detaylandırıldı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıya Şırnak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şırnak Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Yahya İşlek, okul müdürleri ve zümre başkanları katıldı. Oturumda, OYSS Uygulama Kılavuzu doğrultusunda okul geneli sınavların hazırlanması, yasal süreçlerin takibi ve bütüncül ölçme-değerlendirme modelinin eğitimde fırsat eşitliğine katkıları ele alındı.

Uygulama esasları ve teknik ayrıntılar:

Sunumlarda, EBA ve e-Okul entegrasyonunun sağlayacağı iş akışları ile yeni nesil ölçme modelinin uygulama esasları, konu soru dağılım tabloları ve senaryoların kullanımı gibi teknik detaylar paylaşıldı. Katılımcılara, sınav hazırlık süreçleri ve mevzuata uygun uygulama adımları hakkında pratik bilgiler aktarıldı.

Açılış konuşmalarında Selman Çifçi ve Şahan İke, sistemin sahadaki yürütücüsü konumundaki okul idarecileri ile zümre başkanlarının rol ve sorumluluklarına vurgu yaptı. Konuşmalarda yeni modelin öğrencilerin akademik başarılarını objektif biçimde ölçme, öğrenme çıktıları temelinde etkin geri bildirim sağlama ve il genelinde eğitim standardını yükseltme hedefleri öne çıkarıldı.

Toplantı, okul müdürleri ve zümre başkanlarının OYSS'nin işleyişine ilişkin sorularının mevzuat hükümleri çerçevesinde cevaplanmasının ardından sonlandırıldı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS)...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE GENİŞ KATILIMLI BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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