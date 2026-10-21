Dr. Kübra Tonguç Altın'ın adı Soma'da ruh sağlığı merkezinde yaşatılacak

Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı:

Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciasında kızı Alya ile birlikte yaşamını yitiren Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın anısına Manisa'nın Soma ilçesinde bir merkez hizmete girdi. Soma Belediyesi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne tahsis edilen eski kütüphane binası, Hilmi Altın ve Tonguç ailesinin desteğiyle düzenlenerek Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak açıldı.

Ailenin duyguları ve merkezin anlamı:

Açılışta konuşan Kübra Tonguç Altın'ın kardeşi Büşra Tonguç Boztepe, merkezin aile için taşıdığı manevi değeri anlattı. Boztepe, ablasının en büyük hayallerinden birinin kendi kliniğini açmak olduğunu belirterek, 'Ablamın yarım kalan hayallerinden birinin başka insanların hayatına dokunan bir iyiliğe dönüşmesi, acımızın içinde bize bir teselli veriyor' dedi. Boztepe, merkeze giren herkesin burada şifa, umut ve huzur bulmasını diledi.

Eşi Hilmi Altın ise duygusal bir konuşma yaparak, 'Kübra'mın adını her söylediğimde birlikte geçirdiğimiz günleri hatırlıyorum' ifadelerini kullandı. Altın, merkezin hazırlanması için aile fertleriyle yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını, proje fikrini başhekim Kıvanç Hoca'dan aldıklarını ve binanın belediye tarafından tahsis edilmesinin ardından iç düzenleme ve tefrişatın tamamlandığını belirtti.

Altın, Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenlerin anısını da yaşatacaklarını vurgulayarak, 'Bugün burada Kübra’nın adıyla Kartalkaya’da kaybettiğimiz 78 canın hatırasını yaşatıyoruz. Onların 36'sı çocuklarımızdı' dedi ve bu merkezin anma işlevini de önemsediğini ifade etti.

Merkezin hedefleri ve sunacağı hizmetler:

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren açılışta merkezin işlevine dikkat çekti. Zeren, 'Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz' vurgusuyla merkezin, ağır ruhsal rahatsızlıkları bulunan vatandaşların topluma kazandırılmasında hayati bir rol üstleneceğini söyledi. Merkezde psikososyal rehabilitasyon, el sanatları, müzik ve atölye çalışmaları gibi uygulamalarla hastaların yeteneklerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına destek verileceği belirtildi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur konuşmasında, belediyenin daha önce halk kütüphanesi olarak kullanılan binayı meclis kararıyla hastaneye tahsis ettiğini, ancak asıl emeğin binayı anlamlı bir hizmet noktasına dönüştürmek olduğunu ifade etti. Okur, merkez için tadilat ve tefrişatı üstlenen Hilmi Altın, Altın ve Tonguç ailelerine teşekkür ederek, faciada hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç ise açılışın hem anlamlı hem de duygusal bir gün olduğunu söyleyerek, doktorun isminin merkeze verilmesinin ayrı bir önem taşıdığını belirtti ve merkezin Soma'ya hayırlı olmasını diledi.

Yetkililer, merkezin amacının hastaları toplumdan izole etmek değil; aksine sosyal yaşama yeniden kazandırmak olduğunu, sunulacak atölye ve rehabilitasyon hizmetleriyle hastaların günlük yaşama entegrasyonunun hedeflendiğini vurguladı.

Açılış, Soma İlçe Müftüsü Halil Uzun tarafından yapılan duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle tamamlandı. Törene Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren, Tonguç ve Altın aileleri, sağlık personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile üyeleri, öğrencileri ve hastaları için önemli bir yere sahip olan Dr. Kübra Tonguç Altın'ın adının böyle bir merkezde yaşatılmasının kendileri için teselli kaynağı olduğunu belirttiler. Merkez, hem kaybedilen sevdiklerin anısını yaşatmayı hem de ruh sağlığı hizmetlerinin erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

SOMA BELEDİYESİ TARAFINDAN SOMA DEVLET HASTANESİNE TAHSİS EDİLEN ESKİ KÜTÜPHANE BİNASI, HİLMİ ALTIN VE TONGUÇ AİLESİNİN DESTEĞİYLE DÜZENLENEREK DR. KÜBRA TONGUÇ ALTIN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ OLARAK HİZMETE AÇILDI