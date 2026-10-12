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Cizreli sporcu Sudenur Yalgettekin Budva'dan bronz madalyayla döndü

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Cizreli milli sporcu Sudenur Yalgettekin, bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu ve memleketi Şırnak'ı gururlandırdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cizreli sporcu Sudenur Yalgettekin Budva'dan bronz madalyayla döndü

kısaca sonuç:

Cizreli milli boksör Sudenur Yalgettekin, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıktı. Genç sporcu, turnuvayı bronz madalya ile tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu.

turnuvadaki performansı:

Yalgettekin, şampiyona boyunca zorlu rakiplerini geride bırakarak yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde elenmesiyle birlikte organizasyonu bronz madalya ile tamamlayan milli sporcu, ringde sergilediği azim ve disiplinle dikkat çekti.

memleketine yansıyan gurur:

Bu önemli başarı, hem Türkiye hem de memleketi Şırnak ve Cizre için büyük gurur kaynağı oldu. Sudenur Yalgettekin, destek veren herkese teşekkür ederek elde ettiği dereceyi kendisi ve ülkesine yakışır bir adım olarak değerlendirdi.

KARADAĞ’DA DÜZENLENEN YILDIZLAR AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASINDA RİNGE ÇIKAN CİZRELİ MİLLİ SPORCU...

KARADAĞ’DA DÜZENLENEN YILDIZLAR AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASINDA RİNGE ÇIKAN CİZRELİ MİLLİ SPORCU SUDENUR YALGETTEKİN, BRONZ MADALYA KAZANARAK AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLMA BAŞARISI GÖSTERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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