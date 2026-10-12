Burhaniye'de hamleler kıyasıya: Amatör Spor Haftası'nda 11 ilden 114 satranççı yarıştı

Burhaniye'de amatör spor haftası kapsamında satranç turnuvası tamamlandı

Burhaniye Atatürk Spor Salonu, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 11 farklı ilden toplam 114 sporcu katıldı. Yarışmalar Açık, 10 yaş ve altı ile 8 yaş ve altı olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

kategoriler ve katılımcı dağılımı:

Açık kategoride Balıkesir'den 38 sporcu mücadele ederken, İzmir'den 8, Bursa'dan 5, Çanakkale'den 4 ve İstanbul'dan 3 sporcu yer aldı. Muş, Manisa, Osmaniye ve Kars gibi illerden de temsilciler turnuvaya katıldı.

10 yaş ve altı kategorisinde Balıkesir'den 41, Bursa'dan 10, İzmir ve Çanakkale'den 4er, İstanbul ve Eskişehir'den ise birer sporcu mücadele etti. 8 yaş ve altı kategorisinde Balıkesir'den 19, Çanakkale'den 2, Ankara, İstanbul, Adana ve Bursa'dan birer sporcu yer aldı.

değerlendirme ve ödüller:

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, etkinliklerin çocuk ve gençleri spora kazandırma açısından önemine vurgu yaptı. Alparslan şöyle dedi: "Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Satranç da dikkat, sabır, strateji ve analitik düşünme becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir spor dalı. Bugün 11 farklı ilden 114 sporcumuzu Burhaniye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Turnuvanın sonunda her kategoride dereceye giren ilk 10 sporcu madalya ile ödüllendirilirken, ilk üçe giren sporculara ise kupa ve madalya takdim edildi.

SATRANÇ OYNAYANLAR