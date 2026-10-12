Dolar 49,3276 +0,14%
Euro 55,1845 -0,01%
Bist 12.159,29 -0,87%
Altın Gram 6.653,40 -0,50%
EUR/USD 1,1182 -0,21%
Brent Petrol 106,78 +1,97%
--°

Burhaniye'de hamleler kıyasıya: Amatör Spor Haftası'nda 11 ilden 114 satranççı yarıştı

Burhaniye'de düzenlenen satranç turnuvasına 11 ilden 114 sporcu katıldı; üç kategoride dereceye giren ilk 10'a madalya, ilk üçe kupa verildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Burhaniye'de hamleler kıyasıya: Amatör Spor Haftası'nda 11 ilden 114 satranççı yarıştı

Burhaniye'de amatör spor haftası kapsamında satranç turnuvası tamamlandı

Burhaniye Atatürk Spor Salonu, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvaya 11 farklı ilden toplam 114 sporcu katıldı. Yarışmalar Açık, 10 yaş ve altı ile 8 yaş ve altı olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

kategoriler ve katılımcı dağılımı:

Açık kategoride Balıkesir'den 38 sporcu mücadele ederken, İzmir'den 8, Bursa'dan 5, Çanakkale'den 4 ve İstanbul'dan 3 sporcu yer aldı. Muş, Manisa, Osmaniye ve Kars gibi illerden de temsilciler turnuvaya katıldı.

10 yaş ve altı kategorisinde Balıkesir'den 41, Bursa'dan 10, İzmir ve Çanakkale'den 4er, İstanbul ve Eskişehir'den ise birer sporcu mücadele etti. 8 yaş ve altı kategorisinde Balıkesir'den 19, Çanakkale'den 2, Ankara, İstanbul, Adana ve Bursa'dan birer sporcu yer aldı.

değerlendirme ve ödüller:

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, etkinliklerin çocuk ve gençleri spora kazandırma açısından önemine vurgu yaptı. Alparslan şöyle dedi: "Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Satranç da dikkat, sabır, strateji ve analitik düşünme becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir spor dalı. Bugün 11 farklı ilden 114 sporcumuzu Burhaniye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Turnuvanın sonunda her kategoride dereceye giren ilk 10 sporcu madalya ile ödüllendirilirken, ilk üçe giren sporculara ise kupa ve madalya takdim edildi.

SATRANÇ OYNAYANLAR

SATRANÇ OYNAYANLAR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cizreli sporcu Sudenur Yalgettekin Budva'dan bronz madalyayla döndü
images

Manisa’da Yunusemre’den son sette gelen zafer
images

Samsunspor'da kısa ama etkili dönem: Thorsten Fink'e teşekkür
images

Genç tenisçiler Nilüfer’de uluslararası rekabete sahne oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Baltık gökyüzünde dayanışma: Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür

Korkut'ta kavşakta refüje çarpan araç ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Melikgazi'de çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Balıkesirli öğrenciler TEKNOFEST güneydoğu finallerinde dört dereceyle öne çıktı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi