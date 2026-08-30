Su altında zafer: engelli sporcular Türk bayrağını yüzeye çıkardı

Erdek'te beşinci engelsiz zafer dalışı gerçekleştirildi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı anısına Bağcılar Belediyesi öncülüğünde Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen 5. Engelsiz Zafer Dalışı etkinliğinde, görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli sporcular tüplü dalış yaptı. Etkinlikte dalış yapan sporcular yaklaşık 10 metre derinliğe inerek su yüzüne çıkarırken Türk bayrağını açtı; katılımcılar coşku ve alkışlarla karşıladı.

katılımcılar ve iş birliği:

Etkinlik Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyonda Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü engelli öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve Erdekspor Dalış Kulübü yer aldı. Sporcular, eğitmen dalgıçlar eşliğinde dalış yaparak etkinliğin güvenli ve erişilebilir bir şekilde sürdürülmesini sağladı.

etkinliğin anlamı ve kapanış:

Programın sonunda dalışa katılan sporculara günün anısına sertifikalar verildi; törene katılanlar ve organizatörler etkinliğin hem sporun erişilebilirliğini göstermek hem de 30 Ağustos kutlamalarına farklı bir vurgu getirmek bakımından önem taşıdığını vurguladı. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak etkinliğin 5'incisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Ağustos ayı ülkemiz ve milletimiz için zafer ayıdır. Hem Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümünü hem de 30 Ağustos Zaferi’nin 104’üncü yılını hep birlikte kutluyoruz. Bugün de Bağcılar Belediyesi Zafer Dalışımızın 5’incisini gerçekleştirdik. Su altı sporu yapan engelli sporcularımız su altına dalarak Türk bayrağımızı yüzeye çıkardılar. Biz de mutlu olduk. Bağcılar Belediye Başkanımız Yasin Yıldız’ın da selamını ilettik"

Törene ayrıca Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, akademisyenler ile ilçe sakinleri katıldı.

PROGRAMIN SONUNDA ETKİNLİK KAPSAMINDA DALIŞ YAPAN SPORCULARA GÜNÜN ANISINA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ.