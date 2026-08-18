çocuklarda ishalde en büyük risk sıvı kaybı, uzman uyarıyor

Uzm. Dr. Baver Demir uyarısı:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baver Demir, çocuklarda ishal vakalarında ailelerin özellikle sıvı kaybına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Erken müdahalenin kritik olduğunu belirten Demir, küçük çocuklarda ishal ile kusmanın birlikte görülmesi halinde sıvı kaybının kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

Sıvı kaybı ve takip edilmesi gereken belirtiler:

Uzm. Dr. Baver Demir, "Çocuklarda ishal görüldüğünde öncelikle çocuğun genel durumu ve sıvı kaybı belirtileri takip edilmelidir. Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda idrar miktarında azalma, ağız ve dudaklarda kuruluk, gözyaşının azalması, halsizlik ve çocuğun normalden daha az tepki vermesi önemsenmelidir" dedi. Bu bulguların ortaya çıkması durumunda gecikilmemesi gerektiğini ifade etti.

İlaç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

Demir, ishale neden olan etkenin tespitinin tedavi planı için hayati olduğunu belirterek aileleri ilaçları rastgele kullanmama konusunda uyardı. "Her ishal vakasında aynı tedavi uygulanmaz. Özellikle antibiyotik ve ishal kesici ilaçların doktor önerisi olmadan kullanılması doğru değildir." Çocuğun yaşı, genel durumu, ishalin süresi ve eşlik eden belirtiler dikkate alınarak uygun tedavi planlanmalıdır.

Sıvı ve beslenme düzenine ilişkin öneriler:

İshal sırasında çocuğun yeterli sıvı alması önem taşıdığını belirten Demir, kusmanın eşlik ettiği durumlarda sıvının küçük ve sık aralıklarla verilmesinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca beslenmenin tamamen kesilmemesi gerektiğini; yaşa uygun ve kolay tolere edilebilen gıdalarla beslenmeye devam etmenin önemini vurguladı.

Hangi belirtilerde acil başvurulmalı:

Uzm. Dr. Baver Demir, ishalle birlikte yüksek ateş, sürekli kusma, dışkıda kan, şiddetli karın ağrısı, belirgin halsizlik veya idrar miktarında ciddi azalma görülmesi halinde ailelerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyledi. Özellikle bebeklerin ve kronik hastalığı bulunan çocukların daha yakından takip edilmesi gerektiğini ekledi.

Hijyenin korunmadaki rolü:

İshalin sıkça enfeksiyonlara bağlı geliştiğini hatırlatan Demir, enfeksiyonlardan korunmada el hijyeninin önemine dikkat çekti. Tuvalet sonrası ve yemeklerden önce ellerin sabun ve suyla yıkanması, güvenilir içme suyu kullanılması ve gıdaların uygun koşullarda saklanmasının alınabilecek basit ama etkili önlemler olduğunu belirtti. Son olarak ailelere, çocuklarının genel durumunda değişiklik fark ettiklerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

UZM. DR. BAVER DEMİR’DEN ÇOCUKLARDA İSHAL UYARISI