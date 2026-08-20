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Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde kaba imalatlar %98 tamamlandı; 6 bin 594 metrekare alanda kütüphane, inovasyon atölyeleri ve spor birimleri hizmete hazırlanıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 19:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son aşamaya gelindi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Trakya’nın kapsamlı gençlik merkezlerinden biri olarak planlanan Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde çalışmalar hızla ilerliyor. Namık Kemal Mahallesi’nde inşa edilen projede kaba imalatlar %98 seviyesine ulaşırken ince işçilik ve detay düzenlemeleri devam ediyor.

Proje ölçeği ve fiziksel özellikler:

Merkezin inşaat alanı 6 bin 594 metrekare olarak belirlendi. Yapı üç kattan oluşacak şekilde tasarlandı ve kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor. Alan, gençlerin hem bireysel hem de kolektif etkinliklerine uygun fiziksel altyapı sunacak biçimde planlandı.

Sunulacak hizmetler ve alanlar:

Merkezde 7 gün 24 saat erişime açık kütüphane ve çalışma salonlarının yanı sıra inovasyon ve yapay zekâ atölyeleri, e-spor alanları, bowling ve masa tenisi sahaları, kafeterya, konferans salonu ile müzik stüdyoları yer alacak. Bu donanımlar, gençlerin eğitimsel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını tek çatı altında toplamak üzere kurgulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, projenin gençlere yönelik kapsamlı bir alan sunacağını vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için Trakya’nın en kapsamlı gençlik merkezlerinden birini Tekirdağ’ımıza kazandırıyoruz" dedi. Açılış tarihine ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından kentlilere duyuru yapılacak.

İnce işçilik safhasının tamamlanmasıyla birlikte iç donanım kurulumuna geçilecek ve merkezdeki atölye, stüdyo ve spor alanlarının teknik altyapısı test edilecektir. Belediye yetkilileri, gençlerin talepleri doğrultusunda programların şekillendirileceğini belirtiyor ve açılış sonrası yoğun bir kullanım beklediklerini ifade ediyor.

SÜLEYMANPAŞA GENÇLİK MERKEZİ PLANI

SÜLEYMANPAŞA GENÇLİK MERKEZİ PLANI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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