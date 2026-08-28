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Çocukluk bahçesindeki 150 yıllık meşe ağacına 36 metrekarelik ev yaptı

Malatya Hekimhan'da emekli Mustafa Kahraman, yaklaşık 150 yıllık meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik bir ağaç ev yaptırdı; ev pandemi ve 6 Şubat depremlerinde aileye sığınak oldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukluk bahçesindeki 150 yıllık meşe ağacına 36 metrekarelik ev yaptı

Ağaç evin doğuşu:

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yaşayan emekli memur Mustafa Kahraman, çocukluğunun geçtiği bahçedeki yaklaşık 150 yıllık meşe ağacı üzerine 36 metrekarelik bir ev yaptırdı. Yaz aylarında ağacın gölgesinde vakit geçirmeyi seven Kahraman, Karadeniz’den gelen bir arkadaşının önerisiyle projeyi hayata geçirmeye karar verdi.

Evde kullanılan ahşap malzemeler, kaynağı belirtilen bölgeden getirildi ve burada işlenerek montaja hazır hale getirildi. Yapıya ulaşım yaklaşık 25 basamak ile sağlanıyor; sıradışı görünümü ve ağacın gövdesiyle bütünleşmiş mimarisi kısa sürede dikkat çekti.

Yapım süreci ve ağaçla uyum:

Kahraman, yapım sırasında ağacın doğal yapısına zarar vermemeye özen gösterdiklerini belirtiyor. Ev inşa edilirken dalların bir kısmı korunarak odaların içinden geçecek şekilde tasarlandı. Kahraman, projenin detaylarını şu sözlerle anlattı: "Ağacın dallarından bazıları odaların içerisinden çıkıyor. Herhangi bir şekilde ağaca zarar vermedik. Ev 36 metrekare. 2019 yılında yaptım."

Bu yaklaşım, hem yapının özgün görünmesini sağladı hem de ağacın tarihsel ve doğal dokusunu korumaya yardımcı oldu. Kahraman ayrıca ağacın bakımını bizzat üstleniyor; düzenli gübreleme, budama ve sulama ile ağacın sağlığı takip ediliyor.

Pandemi ve depremde bir yaşam alanı olarak ağaç ev:

Ağaç ev, Kahraman ve ailesi için sadece estetik bir yapıdan öteye geçti. Yapı, Covid-19 pandemisinin bir bölümünde aileye yaşam alanı sağladı; ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından da ailenin bir süreliğine barınma ihtiyacını karşıladı. Kahraman, evin temel ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahip olduğunu vurguladı: "Elektriğimiz, buzdolabımız, televizyonumuz vardı, idare ettik."

Bu kullanım, evin hem günlük yaşamda hem de olağanüstü durumlarda pratik bir çözüm sunduğunu gösteriyor. Ağaç evin iç mekanında dalların doğal görüntüsü sürerken, temel elektrik ve beyaz eşya imkanları konforu artırıyor.

Maliyet, bakım ve ziyaretçi ilgisi:

Kahraman, yapının maliyetinin inşa edildiği dönemde önemli olduğunu ve yaklaşık bir daire fiyatına denk geldiğini ifade etti. Meşe ağacının bakımını ise kendisi yapıyor; özel gübreleme, budama ve sulama düzenleri uyguluyor. Ağacın yaşının "150 yıl veya daha fazla olabileceğini" söyleyen Kahraman, ağacı tarihi bir değer olarak nitelendiriyor.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar ve benzersiz görüntü nedeniyle yapıyı görmek isteyen ziyaretçiler bölgeye gelmeye başladı. Kahraman, "Bazı bölgelerden gelip ağacı gören, fotoğraf çektirip gidenler oluyor. Çevrede başka örneği olmadığı için dikkat çeken bir ağaç ev" diyerek ilginin arttığını belirtti.

Sonuç olarak, Hekimhan’daki bu ağaç ev hem kişisel bir anı ve yaşam alanı olarak hem de bölge için göz alıcı bir yapı örneği olarak öne çıkıyor. 2019’da tamamlanan proje, doğal unsurlarla mimarinin nasıl uyumlu hale getirilebileceğine dair bir örnek teşkil ediyor.

MALATYA&#039;NIN HEKİMHAN İLÇESİNDE EMEKLİ MEMUR MUSTAFA KAHRAMAN, ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ BAHÇEDEKİ...

MALATYA'NIN HEKİMHAN İLÇESİNDE EMEKLİ MEMUR MUSTAFA KAHRAMAN, ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ BAHÇEDEKİ YAKLAŞIK 150 YILLIK MEŞE AĞACININ ÜZERİNE 36 METREKARELİK EV YAPTIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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