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Çorum barajında 250 gönüllüyle farkındalık ve temizlik çalışması

Let’s Do It Türkiye ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 250 gönüllü, Çorum Barajı çevresinde çöp topladı; amaç çöp körlüğüne dair farkındalık oluşturmak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum barajında 250 gönüllüyle farkındalık ve temizlik çalışması

Baraj çevresinde geniş katılımlı temizlik seferberliği:

Çorum’da, Dünya Temizlik Günü kapsamında bir araya gelen gönüllüler, Çorum Barajı ve çevresinde kapsamlı bir temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Let’s Do It hareketinin yerel organizasyonu ile düzenlenen çalışmaya belediye, kamu kurumları, okullar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Etkinlik, küresel hareketin 2008’de Estonya’da başlaması ve günümüzde 212 ülkede eş zamanlı yürütülmesi bağlamında kentteki çevre duyarlılığını artırmayı hedefledi.

güzergah ve uygulama biçimi:

Çalışmaya katılan yaklaşık 250 gönüllü, Çorum Barajı ana girişinde toplanarak lavanta bahçesinden başlayıp Çorum Barajı Mesire Alanı’na kadar uzanan hattaki atıkları topladı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak ilgili birimlere teslim edildi; etkinlik boyunca hem toplama hem de ayrıştırma eğitimi verildi. Organizasyonun yerel koordinasyonunu üstlenen ekipler, katılımcılara güvenlik ve hijyen kurallarını hatırlatarak çalışma düzenini sağladı.

hedef: çöp körlüğüne dikkat çekmek:

Let’s Do It saha asistanı Rukiye Batur, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Dünya Temizlik Günü kapsamında Çorum’da olduklarını belirtti. Batur, amacı "çöp körlüğüne" dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak olarak özetledi; özellikle öğrencilerin atıkları görüp ayrıştırmayı öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Batur, temizliğin yalnızca belediyelerin sorumluluğu olmadığını, bireylerin atık yönetimi konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürü Furkan Acar ise etkinliğin sürdürülebilir temizlik anlayışını güçlendirme amacına hizmet ettiğini söyledi. Acar, şehrin her alanında aynı titizlikle çalışarak daha temiz bir geleceğe hazırlık yaptıklarını belirtti ve gençlere verilen çevre eğitiminin önemine dikkat çekti. Acar, "Çorum çok temiz bir şehir, biz temizlikte birinciyiz" ifadesiyle hedeflerinin bu kaliteyi korumak olduğunu vurguladı.

Etkinlik, yerel paydaşların iş birliği ve gönüllü desteğiyle hem görünür çevresel temizliğe katkı sağladı hem de uzun vadede davranış değişikliğini desteklemeyi amaçlayan bir farkındalık platformu sundu. Katılımcılar, benzer çalışmaların devam etmesi gerektiğini ve bireysel atık yönetiminin yaygınlaşmasının yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Çorum&#039;da 250 kişi çevre temizliği yaptı

Çorum'da 250 kişi çevre temizliği yaptı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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