Melikgazi'de bazaltla yenilenen merkezi yaya aksı

Melikgazi Belediyesi, şehir merkezinde yürüttüğü kent estetiği çalışmalarını Millet Caddesi ve Nazmi Toker Caddesi'nde sürdürüyor. Belediye ekipleri, yoğun kullanılan yaya yollarını daha dayanıklı ve kaymayı önleyici bir zemin elde etmek amacıyla yeniliyor.

yenileme çalışmasının ayrıntıları:

Projede 2 bin 100 metre uzunluğunda ve 7 bin 500 metrekare alan kaplayacak yaya yolu, mevcut kaygan sarı taşların yerine bazalt taş ile döşeniyor. Çalışma alanı, kent merkezinde yoğun yaya trafiği olan bir aksı kapsıyor; Millet Caddesi'ne halk arasında verilen adlarla 27 Mayıs Caddesi ve Bankalar Caddesi de dahil edildi.

Belediye yetkilileri, beton zeminin temizlenmesi ve hazırlık işlerinin ticarete engel olmayacak biçimde ilerletildiğini belirtiyor. Yenileme tamamlandığında zemin kaymasının önleneceği ve bölgenin görsel olarak da canlanacağı vurgulanıyor.

esnaf ve gece mesaisi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu çalışmaların şehir merkezine verilen değerin bir parçası olduğunu belirtti. Başkan, geçmişte gerçekleştirilen Gön Han restorasyonu, Dedeman Ortaokulu'nun taşınmasıyla oluşturulan park ve Sanat Melikgazi gibi projelere atıfta bulunarak bu uygulamanın da merkezdeki dönüşüm sürecini sürdürdüğünü ifade etti.

Çalışmaların esnafın günlük işlerini aksatmamak için özellikle gece saatlerinde yoğunlaştırıldığı; söküm ve bazı uygulamaların akşam ve gece yapılacağı açıklandı. Belediye, çalışmayı hava koşulları elverdiği sürece hızlı tamamlamayı ve esnaf ile vatandaşın konforunu sağlamayı hedefliyor. Başkan, emeği geçen ekiplere teşekkür ederek güvenli bir çalışma dileyip projenin hem esnafa hem vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

ŞEHRİN MERKEZİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN YOĞUNLUKLA KULLANDIĞI MİLLET CADDESİ VE NAZMİ TOKER CADDESİ’NDE 2 BİN 100 METRE UZUNLUĞUNDA, 7 BİN 500 METREKARELİK YAYA YOLUNU BAZALT TAŞ İLE YENİLİYOR.