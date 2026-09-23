Çorum'da yıkım alanında mezar izleri: insan kafatası ve kemikler ortaya çıktı

yıkım çalışmasında fark edilen buluntu:

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 23 Nisan Ortaokulunun eski binasının yıkımı sırasında toprağı kazıyan kepçe operatörü, gömülü halde insana ait kafatası ve kemik parçaları tespit etti. Durumu gören işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

polis müdahalesi ve ilk inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler, bulunan kafatası ve kemik parçalarını koruma altına alarak delil niteliğinde muhafaza etti. Olay yerinde yapılan ilk tespitler güvenlik önlemleri alınarak kayda geçirildi.

mahalle sakinlerinin iddiası ve soruşturma:

Mahalle sakinleri, yıkımı yapılan okul arazisinin geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını belirterek bulgunun bu kayıtla ilişkilendirilebileceğini ifade etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

ÇORUM'DA BİR OKULUN YIKIM ÇALIŞMASI ESNASINDA TOPRAK ALTINDA İNSANA AİT KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU.