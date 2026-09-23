İnebolu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köyde 11 evi kül etti

Yangının çıkışı ve yayılması:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabah saatlerinde başlayan yangın, ilk belirlemelere göre Cemal Tufana ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve çevredeki diğer yapılara sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü.

Köyde oluşan hasar ve tahribat:

Müdahaleye rağmen yangında 11 ev tamamen yandı; geride yalnızca taş ve kül yığınları kaldı. Yangının yayıldığı alanlarda samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi kırsal yapılar da küle döndü. Olay yerinde ayrıca köy mezarlığında bazı mezarlar zarar gördü. Havadan çekilen görüntüler, köydeki tahribatın boyutunu net şekilde ortaya koydu.

Gözlemler ve kurtarılan yapılar:

Yanan binaların arasında maddi hasar görmeden kurtarılan bir evin bulunması dikkat çekti. Söndürme işlemlerinin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürdürüyor; yetkililer ve köylüler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN VE 11 EVİN YANDIĞI KÖY, YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.