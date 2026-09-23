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Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı zeminde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralandı, hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:43

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

Konya'da şarampole devrilen otomobil

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı havanın neden olduğu kaygan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti

Edinilen bilgiye göre kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu 1. kilometre civarında meydana geldi. Sürücü F.Z.H. idaresindeki otomobil, Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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