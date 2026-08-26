Gökova açıklarında yelkenli operasyonu: 40 düzensiz göçmen ve iki şüpheli yakalandı

olay yeri ve müdahale:

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akbük koyu açıklarında, hareket hâlindeki bir yelkenli teknede düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve bir sahil güvenlik botu ortak çalışma yürüttü.

tespit ve yakalama:

Ortak çalışma sonucu hareket hâlindeki yelkenli tespit edilerek durduruldu ve teknede bulunan kişilere müdahale edildi. Yapılan kontrollerde 6’sı çocuk olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Göçmenlerin uyrukları arasında 28 Irak, 7 Suriye, 2 Filistin, 2 Yemen ve 1 Somali vatandaşı olduğu tespit edildi. Ayrıca teknede bulunan ve göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan 2 kişinin uyruklarının Irak ve Mısır olduğu kaydedildi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ AKBÜK KOYU AÇIKLARI GÖKOVA KÖRFEZİNDE HAREKET HALİNDEKİ YELKENLİ TEKNE İÇİNDE 6’SI ÇOCUK TOPLAM 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.