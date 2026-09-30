D695'te çarpışma: Yalvaç'ta bir sürücü yaralandı

Kaza yeri ve müdahale:

Kaza, saat 18.30 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi D695 yolu Bağkonak köyü Gönce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 06 FIR 171 plakalı hafif ticari araç ile C.K. idaresindeki 32 YB 285 plakalı ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonucu hafif ticari araç sürücüsü S.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ulaşım ve soruşturma:

Olay yerinde görev yapan jandarma ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağlarken, kaza nedeniyle zarar gören araçlar kurtarıcı yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE TİCARİ ARAÇ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜLERDEN BİRİ YARALANDI.