Kahramanmaraş'ta refüjde takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu Onikişubat mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 DD 250 plakalı otomobil refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

kaza anı ve müdahale:

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların da yardımıyla sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

polis incelemesi ve yol durumu:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli, aracın refüjdeki ağaca çarpma nedeniyle takla atması ve yol üzerindeki trafik akışı detaylı şekilde değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI