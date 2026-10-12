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Dağdibi için kaynak güvenliği: MUSKİ'den altyapı ve koruma hamlesi

MUSKİ, Menteşe'ye bağlı Dağdibi Mahallesi'nde içme suyu kaynaklarını korumak ve altyapıyı güçlendirmek için düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dağdibi için kaynak güvenliği: MUSKİ'den altyapı ve koruma hamlesi

MUSKİ'nin hedefi ve kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesine bağlı Dağdibi Mahallesi'ne içme suyu sağlayan kaynakların korunması ve daha verimli kullanılmasını sağlamak üzere saha çalışmaları yürütüyor. Yapılan düzenleme ve iyileştirme faaliyetleri, öncelikle kış aylarında yoğun yağışlara bağlı olarak ortaya çıkan bulanıklığın önlenmesi ve su kalitesinin korunması hedefiyle planlandı.

Proje kapsamında MUSKİ ekipleri, mevcut kaynakların korunmasına yönelik yapısal önlemler ile altyapı güçlendirmelerine odaklanıyor. Amaç, mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırmak ve aynı zamanda mevcut kaynaklardan elde edilen su miktarını artırmak.

Saha uygulamaları ve beklenen etkiler:

Çalışmalar sahada boru hatları, kaynak koruma bantları ve filtrasyon ile ilgili düzenlemeler gibi çok yönlü müdahaleleri içeriyor. Bu tedbirlerin, özellikle aşırı yağış dönemlerinde yüzey akışlarının kaynaklara karışmasını engelleyerek suyun bulanmasını azaltması bekleniyor. Ayrıca altyapı iyileştirmeleri uzun vadede dağıtımda yaşanabilecek kesintileri azaltmayı hedefliyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, kurumun kent genelinde içme suyu kaynaklarını koruma ve altyapıyı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın anlayışı doğrultusunda ‘Temiz Su, Sağlıklı Kent’ ilkesiyle hareket edildiği kaydedildi.

Vatandaşa yansıması ve süreklilik:

Yetkililer, yapılan müdahalelerin kısa vadede su kalitesinde iyileşme sağlayacağını, orta ve uzun vadede ise kaynakların sürdürülebilir yönetimi sayesinde kesintisiz hizmet sunulacağını belirtiyor. Sahadaki düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği, vatandaşların güvenli içme suyuna erişiminin sağlanmasının öncelik olduğu ifade edildi.

Bu adımlar, Dağdibi Mahallesi için hem su güvenliğini hem de altyapı dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor; MUSKİ ise benzer koruma uygulamalarını kent genelinde yaygınlaştırmayı sürdürecek.

MUSKİ, DAĞDİBİ’NİN SU KAYNAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALIYOR

MUSKİ, DAĞDİBİ’NİN SU KAYNAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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