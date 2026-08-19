DAİMFED ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü kentsel dönüşüm ve yapı güvenliğini ele aldı

DAİMFED ziyareti ve görüşmenin ana gündemi:

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Kahramanmaraş Şube Başkanı Necmettin Kolca ve yönetim kurulu üyeleri, Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral'ı makamında ziyaret etti. Toplantıda öncelikli olarak kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm uygulamaları ele alındı; ayrıca yapı güvenliği, afet sonrası yeniden yapılanma süreçleri ile inşaat sektöründeki güncel sorunlar masaya yatırıldı.

Kentsel dönüşüm ve sahadaki öncelikler:

Görüşmede Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden inşa süreci detaylı şekilde değerlendirildi. Heyet, sahadan gelen ihtiyaçların ilgili kurumlara zamanında iletilmesinin önemini vurguladı; kalıcı konut çalışmaları ve binaların teknik analizleri öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. DAİMFED Kahramanmaraş Şube Başkanı Necmettin Kolca, inşaat ve mimarlık sektörünü ilgilendiren birim fiyatların piyasa şartlarına uygun şekilde güncellenmesi talebini ileterek, uygulamadaki sıkıntıların çözümünde kamu kurumlarıyla sürdürülen iş birliğinin önemini vurguladı.

Yapı denetimi, malzeme standartları ve kurumsal iş birliği:

Toplantıda kentte faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının performansı, zemin laboratuvarlarının yeterlilikleri ile beton, demir ve yalıtım ürünleri gibi malzemelerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi. Murat Oral, heyete Enerji Kimlik Belgesi ve teknik standartlar hakkında bilgi vererek, denetim ve belgelendirme süreçlerinin önemine dikkat çekti. Oral, DAİMFED’in 14 vilayette yapılanmasının kurumsal iletişimi kolaylaştırdığını ifade ederek, muhatapların ve sorunların tek bir çatı altında toplanmasının idari işleyişe katkı sağladığını belirtti.

Genel Müdür Oral, sivil toplum kuruluşlarının ülke genelinde yaygınlaşmasının sektörel koordinasyon açısından kritik olduğunu söyleyip DAİMFED yönetimine teşekkür etti. Görüşme, hem saha taleplerinin ilgili kurumlara aktarılması hem de mevzuat ile uygulama arasındaki uyumun güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması beklentisiyle sonlandırıldı.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) KAHRAMANMARAŞ ŞUBE BAŞKANI NECMETTİN KOLCA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT ORAL’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.