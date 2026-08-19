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Karadeniz'de palamut bereketi: Samsun tezgahları hareketlendi

Sezon öncesi Samsun'da palamut bolluğu başladı; tezgahlar doldu. Balıkçılar irileşme ve fiyat düşüşü bekliyor, tüketicinin yüzü gülecek.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karadeniz'de palamut bereketi: Samsun tezgahları hareketlendi

Karadeniz'de palamut bolluğu Samsun tezgahlarına yansıdı

Samsun'da sezonun başlamasına kısa süre kala tezgahlarda palamut yoğunluğu göze çarpıyor. Küçük teknelerle yapılan avlardan çıkan palamutlar, balıkçılar ve tezgah sahipleri tarafından son yıllarda görülmeyen bir yoğunlukta olarak nitelendiriliyor. Şu an satışa çıkan palamutların boyları henüz ideal seviyede olmasa da her gün biraz daha irileşmeleri bekleniyor.

balıkçılar ne gözlemliyor:

Balık satıcısı Yaşar Köse, kaptan ve reislerin denizdeki gözlemlerine dayanarak palamut bolluğunun sevindirici olduğunu söyledi. Köse, 'Bu sene o sene olacak inşallah. Palamut yavaş yavaş tezgahta yerini almaya başladı. Şu anda boyu biraz küçük fakat her gün büyür' diyerek avdaki yoğunluğun süreklilik kazanması halinde tüketicinin ucuz balık tüketme fırsatı bulacağını ifade etti.

fiyatlar ve beklentiler:

Şu an için tezgâhtaki palamutun satış fiyatları boyutuna göre 50 ila 150 TL arasında değişiyor. Balıkçılar, palamut büyüdükçe ve av miktarı arttıkça fiyatların düşeceğini, bu sezon yüksek fiyatlı palamut satışı beklemediklerini söylüyorlar. Köse, benzer bir bolluğun son olarak 5-6 sene önce yaşandığını belirterek, bereketin sürmesini umduklarını kaydetti.

Ayrıca balıkçılar palamut ile hamsi arasında genellikle ters orantı olduğunu vurguluyor; palamutun bol olduğu dönemlerde hamsinin azalabildiği, hamsinin bol olduğu yıllarda ise palamut miktarının düştüğü aktarıldı. Bu sezon hamside aynı bolluğun beklenmediği belirtildi.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Önümüzdeki günlerde palamutların irileşmesi ve arzın artmasıyla fiyat hareketleri ve tezgâh durumu yakından izlenecek.

Yıllardır böylesi görülmedi: Karadeniz&#039;den palamut fışkırıyor

Yıllardır böylesi görülmedi: Karadeniz'den palamut fışkırıyor

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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