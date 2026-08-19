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Safranbolu'da yeraltı düşmanlarına karşı bilim destekli koruma dönemi

Safranbolu'da başlatılan 'Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran' projesiyle safran, 7 AR-GE uygulaması ve tel kafesle toprak altı zararlılardan korunacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Safranbolu'da yeraltı düşmanlarına karşı bilim destekli koruma dönemi

Safranbolu'da yeraltı zararlılarına karşı yeni koruma uygulamaları

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın verimini ve kalitesini artırmak amacıyla "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, safran üretimini olumsuz etkileyen toprak altı zararlılara karşı 7 farklı AR-GE uygulaması geliştirildi.

Toprak altı tel kafes ve diğer uygulamalar:

Projenin en dikkat çeken yöntemi, safran soğanlarını köstebek, kör fare, fare ve manas kurdu gibi zararlılardan korumak için tabana çelik telden yapılan kafeslerin örtülmesi. Bu "toprak altı tel kafes" yaklaşımıyla, zarar veren canlıların yumru ve çiçek verimi üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bunun yanında uygulamalar arasında malçlama, orman toprağıyla karışık uygulamalar, alüvyal ve alüminyumlu toprak denemeleri, solucan gübresi uygulamaları ve üreticinin kendi tarlasındaki toprak türleriyle yapılan varyasyonlar yer alıyor.

Üreticilerin beklentileri ve tahmini sonuç süresi:

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, toprak altı zararlıların safran yumrusu ve çiçeği verimini yaklaşık %30-40 oranında düşürdüğünü belirtiyor. Yılmaz, sektörde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir üretim yaptıklarını ve bu yıl farklı AR-GE denemeleri uygulandığını söyleyerek, "2 yıl sonra bunun sonuçlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Denemelerin ilk değerlendirmeleri, ekim ve kasım ayındaki çiçek döneminde ve 2 yıl sonraki verim analizlerinde yapılacak.

Ziraat mühendisi Mine Yılmaz ise bu çalışmaların safran yumrusu ve çiçeğinin kalitesini artırmayı ve farklı toprak şartları ile gübrelemenin verim üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladığını vurguladı. Proje, safran yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve üreticilerin iş yükünü optimize etmek adına bilimsel verilerle desteklenen uygulamaları çiftçi sahasına taşımayı hedefliyor.

Uygulamanın başarılı olması halinde, hem yerel üretimde verim artışı bekleniyor hem de safranın endüstriyel kullanım alanlarındaki arz güvenliğine olumlu katkı sağlanması öngörülüyor. Denemelerin sonuçları, izleme ve ölçüm çalışmalarıyla detaylandırılarak önümüzdeki yıllarda yayınlanacak değerlendirmelerle kamuoyu ve üreticilerle paylaşılacak.

&quot;DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI&quot; OLARAK BİLİNEN SAFRANBOLU SAFRANIN TOPRAK ALTI ZARARLILARDAN...

"DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI" OLARAK BİLİNEN SAFRANBOLU SAFRANIN TOPRAK ALTI ZARARLILARDAN KORUNMASI VE ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI İÇİN 7 ADET AR-GE PROJESİ GELİŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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