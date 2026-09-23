Hastane güvenlik görevlilerinin mevzuatı baştan ele alınmalı

Kurban'ın uyarısı:

Hekim-Sen Genel Başkanı Adil Kurban, düzenlediği basın toplantısında hastanelerde görev yapan güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin köklü bir değişiklik gerektiğini söyledi. Kurban, mesleki güvenlik ve hasta-hekim güvenliğinin sağlanması için mevcut mevzuatın yetersiz olduğunu vurguladı.

Kayseri'deki olay ve güvenlik görevlilerinin rolü:

Kurban, Kayseri'de bir hekimin poliklinikten çıkarken aracını almak için yaşanan tartışma sonrası darbedildiğini aktardı. Hekimin daha önce beyin ameliyatı geçirdiğini belirten Kurban, darbenin ardından hekimin bayıldığını söyledi. Olayda güvenlik görevlisinin tutumunu eleştiren Kurban, "Bu güvenlik görevlisi hastanenin güvenlik görevlisi. Adam bizim doktorumuzu, affedersiniz, darp mı etmiş ki sen gelip onu kurtarıyorsun, bir de bizimkini darp ediyorsun?" ifadelerini kullandı.

Kurban, ideal çözüm olarak hastane güvenliğinin polis tarafından sağlanmasını savunsa da sayısal imkanlar nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti ve bu nedenle hastane güvenlik görevlilerinin mevzuatının tamamen gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

GETAT entegrasyonu ve yasa çalışmaları:

Kurban, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının (GETAT) aile hekimliğine entegrasyonu yönündeki önerilerini daha önce Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını, fitoterapi, akupunktur ve akupresör gibi uygulamaların bilimsel gerekçelerle aile hekimliğine dahil edilmesini desteklediklerini belirtti. Düzenlemenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını ekledi.

Hekimlik Meslek Yasası taslağına ilişkin de bilgi veren Kurban, Adalet Bakanı ile yürütülen çalışmaya değinerek Mevzuat Genel Müdürlüğü sistemine girilmesi için Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğan ile görüşme yapıldığını ve taslağın devlet nezdinde tekrar değerlendirilmesi sürecinin başlatıldığını söyledi.

Sendikanın öncelikleri ve yeni dönem hedefleri:

Kurban, yeniden seçilmelerinin ardından önceliklerinin bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları tamamlamak ve projelerini hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Seçimin gecikmeli yapıldığını, Yargıtay sürecinin ardından göreve geldiklerini belirten Kurban, yeni dönemde hızlı şekilde hedeflere odaklanarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

HEKİM-SEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN