Doğanlı köyü ovada kurulan simetrik yerleşimiyle öne çıkıyor

yerleşim planı ve coğrafi konum:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Doğanlı köyü, havadan alınan görüntülerde dikkat çeken simetrik ve düzenli bir yerleşim örneği sunuyor. Ovaya kurulu olan köy, doski bölgesinde yer alıyor ve toplamda 220 hane ile iki binden fazla nüfusa sahip bir yerleşimi barındırıyor.

Köy, Kamışlı köyünün güneyinde ovada konumlanmış; coğrafi yapısı, parsel kullanımı ve komşuluk ilişkileri yerleşim düzeninin temelini oluşturuyor. Sınırlı alanın etkin kullanımına yönelik olarak evler ve bahçeler ardışık ve simetrik bir düzende inşa edilmiş.

yerleşim nedenleri ve sosyal yapı:

Doğanlı’daki planlamayı şekillendiren en önemli unsur, köy sakinlerinin büyük ölçüde akraba olması. Bu bağ, hem sosyal dayanışmayı güçlendiriyor hem de yerleşimin ortak akılla, uyumlu bir şekilde düzenlenmesini sağlıyor. Bahçelerin ve evlerin birbirini tamamlayacak biçimde konumlandırılması, arazi verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Havadan çekilen simetrik görüntüler, köyün planlı yapısını net biçimde ortaya koyuyor ve dışarıdan bakanların ilgisini çekiyor. Sınırlı yerleşim alanında benzer yapıların sürekliliği, köy içinde estetik ve işlevsel bir bütünlük oluşturuyor.

muhtarın değerlendirmesi:

Doğanlı Köyü Muhtarı Yasin Atay düzen ve dayanışma kültürünün önemine vurgu yaptı. Atay, köyün ovada yer aldığını, dağınık yapı yerine yıllardır süregelen aile bağlarıyla birbirine bağlı bir yerleşim olduğunu belirterek, köydeki 220 hanenin tamamen akraba kişilerden oluştuğunu aktardı.

Atay, sınırlı alanı en verimli şekilde kullanmak amacıyla evlerin ve bahçelerin ardışık ve simetrik bir planda inşa edildiğini söyledi: "Köyümüzdeki bu düzen dışarıdan bakan herkesin ilgisini çekiyor. İlçe merkezimiz imar ve planlama konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşarken, köyümüzdeki bu uyum ve estetik görüntü adeta modern bir yerleşim yerini aratmıyor." Ayrıca 24 yıldır köy düzeninin bozulmadan sürdüğünü ve bu dayanışma kültürünün devam edeceğini ifade etti.

Yerel düzeyde örnek teşkil eden Doğanlı köyünün simetrik yerleşimi, hem coğrafi koşulların hem de güçlü aile ilişkilerinin beraber oluşturduğu bir planlama pratiğinin sonucu olarak öne çıkıyor. Bu yapı, ilçe merkezindeki imar tartışmaları bağlamında da dikkat çekici bir karşılaştırma yaratıyor.

Yüksekova'nın simetrik güzelliği: Doğanlı köyü