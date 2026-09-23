Gönüllüler Uludağ Sarıalanı'nda doğaya sahip çıktı

Etkinlik ayrıntıları:

Osmangazi Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında Uludağ Sarıalanı'nda kapsamlı bir temizlik çalışması düzenleyerek doğal alanların korunmasına dikkat çekti. Her yıl eylül ayının üçüncü haftasında küresel ölçekte gerçekleştirilen bu sivil çevre hareketine paralel olarak yapılan organizasyon, bölgedeki çöplerin toplanmasına odaklandı.

Etkinlikte "Dünya Bizim, Uludağ Bizim" sloganı öne çıktı ve gönüllüler doğada uzun süre kalması halinde çevreye ve canlı yaşamına zarar verebilecek atıkları tek tek toplayarak bölgenin temizlenmesine katkı sağladı.

Katılım ve organizasyon:

Çalışma, Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. ile Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Taş Konak Tesisleri'nde bir araya gelen kurumsal çevre gönüllüleri ve aileler, Sarıalan mevkiindeki geniş bir alanı çöplerden arındırdı ve alanın görünümünü iyileştirdi.

Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yiğit, etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Özellikle çevre ve doğa ile ilgili yapılan organizasyonlarda Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’ın hassasiyetini biliyoruz. Bu konuda da tüm Osmangazili vatandaşlarımızın daha duyarlı hale gelmesi noktasında desteklerini bekliyoruz. Elbette bu tür etkinlikler hem çocuklarımızın hem geleceğimizin korunması ve sosyalleşmesi anlamında da çok önemli olacaktır. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyoruz"

Gönüllülüğün önemi ve sürdürülebilirliği:

Gönüllüler, özellikle doğada kalma süresi uzun olan plastik, ambalaj ve diğer atıkları toplayarak çevresel risklerin azaltılmasına katkı sundu. Bu tür etkinliklerin hem bireysel farkındalığı artırdığı hem de toplumsal sorumluluğu pekiştirdiği vurgulandı.

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar da doğaya sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın verdiği desteklerle benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA GÖNÜLLÜLERİYLE BİRLİKTE ULUDAĞ SARIALAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE TEMİZLİĞİYLE DOĞAL ALANLARIN KORUNMASINA YÖNELİK TOPLUMSAL DUYARLILIĞA DİKKAT ÇEKTİ.