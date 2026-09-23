Darende'de karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki kadın kazada hayatını kaybetti

kaza detayları:

Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinde, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Balaban Mahallesi 61 Evler mevkii'nde bir yaya çarpması meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki F.D.'ye seyir halindeki bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; yapılan kontrollerde F.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturma ve işlemler:

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.

Darende Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü tahkikat sürüyor; olayla ilgili detaylar yetkililerce ilerleyen süreçte açıklanacak.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ