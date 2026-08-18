Demirköy yakınlarında bariyere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyü yakınlarında, D-650 karayolunda seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Trafik kazası, Bilecik’ten Bozüyük istikametine giden 11 ACC 059 plakalı araçta meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü Erkan Ü. ile yolcular Ulviye Ü. ve Faruk Ü. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumlarına göre sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi süreci hastanede sürerken, kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaza nedeninin sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi olduğu aktarılırken, olayın kesin nedenine ilişkin çalışmalar ve görgü tespitleri yetkililer tarafından yürütülüyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 3 YARALI