Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Denizde huni: Yalova semalarında hortum kısa süre görüntülendi

İstanbul açıklarında sabah saatlerinde Yalova semalarında deniz üzerinde oluşan hortum, yaklaşık 5 dakika boyunca huni biçiminde kaydedildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Denizde huni: Yalova semalarında hortum kısa süre görüntülendi

Yalova semalarında kaydedilen hortum

İstanbul’dan gelen görüntülerde, sabah saatlerinde Yalova semaları üzerinde deniz yüzeyine doğru uzanan bir hortum görüldü. Deniz üzerinde oluşan ve huni biçimi alan yapı, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Arka planda deniz ve gemilerin olduğu kareler, tablonun görsel etkisini artırdı.

Görüntülerin detayları:

Kaydedilen görüntülerde koyu renkli bir bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun deniz yüzeyine doğru ilerlediği net biçimde izleniyor. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile alınan görüntülerde hortum yaklaşık 5 dakika boyunca gökyüzünde huni şekliyle belirgin kaldı.

Meteorolojinin açıklaması:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tanımına göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Bu tür olaylar, sıcak ve nemli hava kütlelerinin daha soğuk hava ile karşılaşması sonucu atmosferde güçlü yükselici hareketler ve ani basınç değişimlerinin oluşmasıyla meydana gelebiliyor; bu hareketlerin dönme kazanması sonucunda huni biçimi ortaya çıkıyor.

Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanaklarla birlikte zaman zaman hortum ve su hortumu gözlemlenebiliyor. Meteoroloji yetkilileri, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluştuğunu ve bazı durumlarda karadan suya doğru hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor.

İstanbul&#039;da hortum böyle görüntülendi

İstanbul'da hortum böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çermik'te bağdan sofraya: pestil sezonu başladı
images

Fırat EDAŞ'tan anız ateşine karşı uyarı: 2025'te 66 direk zarar gördü
images

Karapınar'da ithal besilik sığırlarda sağlık ve mevzuat denetimleri yoğunlaştı
images

Güvercinlerin kedi maması ziyafeti Eskişehir'de görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne çıktı

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği