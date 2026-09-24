Denizde huni: Yalova semalarında hortum kısa süre görüntülendi

Yalova semalarında kaydedilen hortum

İstanbul’dan gelen görüntülerde, sabah saatlerinde Yalova semaları üzerinde deniz yüzeyine doğru uzanan bir hortum görüldü. Deniz üzerinde oluşan ve huni biçimi alan yapı, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Arka planda deniz ve gemilerin olduğu kareler, tablonun görsel etkisini artırdı.

Görüntülerin detayları:

Kaydedilen görüntülerde koyu renkli bir bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun deniz yüzeyine doğru ilerlediği net biçimde izleniyor. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile alınan görüntülerde hortum yaklaşık 5 dakika boyunca gökyüzünde huni şekliyle belirgin kaldı.

Meteorolojinin açıklaması:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tanımına göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Bu tür olaylar, sıcak ve nemli hava kütlelerinin daha soğuk hava ile karşılaşması sonucu atmosferde güçlü yükselici hareketler ve ani basınç değişimlerinin oluşmasıyla meydana gelebiliyor; bu hareketlerin dönme kazanması sonucunda huni biçimi ortaya çıkıyor.

Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanaklarla birlikte zaman zaman hortum ve su hortumu gözlemlenebiliyor. Meteoroloji yetkilileri, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluştuğunu ve bazı durumlarda karadan suya doğru hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor.

İstanbul'da hortum böyle görüntülendi