Bursa'da veda günü: Tataroğlu'nun yeni adresi İstanbul

Bursa'da veda töreni:

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Tataroğlu'nun Bursa'ya sunduğu hizmetler anıldı ve kendisine teşekkür edildi.

buluşmanın ayrıntıları:

Yetkililer, Tataroğlu'nun Bursa İl Jandarma Komutanlığı döneminde kent güvenliğine katkı sağlayan çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Yapılan konuşmalarda, görev süresi boyunca gösterdiği hizmetler için takdir ifadeleri kullanıldı ve yeni görevine başarılı olması temenni edildi.

yeni görev ve beklentiler:

İdris Tataroğlu'nun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na atanmasıyla birlikte Bursa'daki görev dönemi sona erdi. Vali Ayyıldız ve Milletvekili Yavuz, Tataroğlu'na Bursa'ya verdiği emekler için teşekkür ederek, İstanbul'daki yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Toplantı, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

BURSA VALİSİ EROL AYYILDIZ (SAĞDAN İKİNCİ) VE AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA YAVUZ (SAĞDA), İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN BURSA İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENERAL İDRİS TATAROĞLU (SOLDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.