şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği

Gaziantep valiliği koordinasyonunda yerel destek paketi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Sertifikalı Tohum ve Gübre Dağıtımı" protokolü imzalandı. Protokol, ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan üreticilere yönelik destekleri düzenli ve yaygın şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

protokolün kapsamı:

İş birliği kapsamında Şahinbey’deki çiftçilere toplam 1 milyon 800 bin kilogram tohum ve 2 milyon kilogram gübre dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu desteklerle bölgedeki tarımsal üretimin artırılması, sürdürülebilir verimlilik sağlanması ve yerel üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, ekilecek arpa ve buğday ile kullanılacak gübrenin yüzde 50'sinin Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti. Protokol kapsamındaki arpa, buğday ve gübrenin toplam maliyeti 100 milyon lira olarak hesaplandı; bunun 50 milyon lira'sını Şahinbey Belediyesi üstlenecek.

belediyenin önceki destekleri ve etkisi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin bugüne kadar çiftçilere sağladığı desteği rakamlarla paylaştı: 21 milyon 399 bin 900 kilogram sertifikalı tohum ve 23 milyon 972 bin kilogram gübre verildi. Tahmazoğlu, son 8 yılda yapılan desteklerle Şahinbey’de ekili alanın 80 bin dekardan 320 bin dekara çıktığını ve çiftçi sayısının 4 bin 500’den 9 bin 500’e yükseldiğini söyledi.

Gübre teminiyle ilgili maliyet ayrıntılarına da değinildi: belediye gübreyi kilogramı 27 liradan tedarik ettiklerini, piyasa fiyatının ise şu anda 31 lira olduğunu; ekim döneminde bu fiyatın 40 liraya kadar çıkabileceğini öngördüklerini belirtti. Çiftçilere verilen satış fiyatı ise 13.5 liradan uygulanıyor, aradaki fark belediye tarafından karşılanıyor.

vali çeber'in değerlendirmesi:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’in sanayi kimliğinin yanında güçlü bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Çeber, belediyenin tarımın her aşamasında üreticiyle birlikte hareket ettiğini, desteğin tarladan son ürüne kadar sürdürüldüğünü ve bu yaklaşımın sürdürülebilirlik ile vatandaşın lehine sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Protokolün yerel üretime kısa ve orta vadede katkı sağlaması, üretimde sürekliliği desteklemesi ve Şahinbeyli çiftçilerin maliyetlerini düşürerek üretime teşvik etmesi bekleniyor.

PROTOKOLE GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER (SAĞDAN İKİNCİ), BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU (SOLDAN İKİNCİ) İLE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İMZA ATTI