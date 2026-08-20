Dolar 47,9962 +0,11%
Euro 56,0544 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.059,89 +0,66%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği

Şahinbey Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü protokolüyle ÇKS'li çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği sağlanacak, verim artırılacak.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 19:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

şahinbey'de çiftçilere 1,8 milyon kg tohum ve 2 milyon kg gübre desteği

Gaziantep valiliği koordinasyonunda yerel destek paketi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Sertifikalı Tohum ve Gübre Dağıtımı" protokolü imzalandı. Protokol, ilçede Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan üreticilere yönelik destekleri düzenli ve yaygın şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

protokolün kapsamı:

İş birliği kapsamında Şahinbey’deki çiftçilere toplam 1 milyon 800 bin kilogram tohum ve 2 milyon kilogram gübre dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu desteklerle bölgedeki tarımsal üretimin artırılması, sürdürülebilir verimlilik sağlanması ve yerel üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, ekilecek arpa ve buğday ile kullanılacak gübrenin yüzde 50'sinin Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti. Protokol kapsamındaki arpa, buğday ve gübrenin toplam maliyeti 100 milyon lira olarak hesaplandı; bunun 50 milyon lira'sını Şahinbey Belediyesi üstlenecek.

belediyenin önceki destekleri ve etkisi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin bugüne kadar çiftçilere sağladığı desteği rakamlarla paylaştı: 21 milyon 399 bin 900 kilogram sertifikalı tohum ve 23 milyon 972 bin kilogram gübre verildi. Tahmazoğlu, son 8 yılda yapılan desteklerle Şahinbey’de ekili alanın 80 bin dekardan 320 bin dekara çıktığını ve çiftçi sayısının 4 bin 500’den 9 bin 500’e yükseldiğini söyledi.

Gübre teminiyle ilgili maliyet ayrıntılarına da değinildi: belediye gübreyi kilogramı 27 liradan tedarik ettiklerini, piyasa fiyatının ise şu anda 31 lira olduğunu; ekim döneminde bu fiyatın 40 liraya kadar çıkabileceğini öngördüklerini belirtti. Çiftçilere verilen satış fiyatı ise 13.5 liradan uygulanıyor, aradaki fark belediye tarafından karşılanıyor.

vali çeber'in değerlendirmesi:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’in sanayi kimliğinin yanında güçlü bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Çeber, belediyenin tarımın her aşamasında üreticiyle birlikte hareket ettiğini, desteğin tarladan son ürüne kadar sürdürüldüğünü ve bu yaklaşımın sürdürülebilirlik ile vatandaşın lehine sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Protokolün yerel üretime kısa ve orta vadede katkı sağlaması, üretimde sürekliliği desteklemesi ve Şahinbeyli çiftçilerin maliyetlerini düşürerek üretime teşvik etmesi bekleniyor.

PROTOKOLE GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER (SAĞDAN İKİNCİ), BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU (SOLDAN...

PROTOKOLE GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER (SAĞDAN İKİNCİ), BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU (SOLDAN İKİNCİ) İLE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İMZA ATTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Drone'ların gücü sahada test edildi: Samsun ödül töreninde birinci oldu
images

Umut Yakup Tanrıöver, kaybının dördüncü yılında mezarında dualarla anıldı
images

Süleymanpaşa gençlik merkezinde son rötuşlar, açılış için gün sayılıyor
images

Sanayide genç tornacı Nursena: mesleğin cinsiyeti yok

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı