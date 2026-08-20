Mersin’de plastik döngüsü için tedbirler güçlendiriliyor

valilik koordinasyonunda plastik atık yönetimi masaya yatırıldı

Mersin Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen Şehir Koordinasyon Toplantısı, kentte plastik atık yönetiminin mevcut durumunu, deniz ve kıyı kirliliğini, kaynakta önleme stratejilerini ve çözüm önerilerini ayrıntılı biçimde ele aldı. Toplantıya Vali Atilla Toros, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

denetimler ve tespitler:

Toplantı sonrasında açıklama yapan Vali Atilla Toros, il genelinde plastik geri kazanım tesislerine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirterek, 20 tesiste denetim gerçekleştirildiğini ve mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Ayrıca kentsel atık su arıtma tesislerinden numuneler alındığı ve analiz süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Vali Toros, alınan sonuçlara göre "Başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

saha verileri ve yaptırımlar:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında gerçekleştirilen denetim sayısı 1.635 olarak kaydedildi. 1 Ağustos 2026'ya kadar ise yıl içinde 1.312 denetim yürütüldü. Yaptırım tutarları açısından da artış gözleniyor: 2025'te kesilen cezalar toplam 9.246.075 TL iken 2026'da bu tutar 49.395.812 TL olarak bildirildi. Vali Toros, 20 tesisin düzenli olarak denetlenmeye devam edileceğini vurguladı.

kaynakta önleme ve ortak akıl:

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş toplantıda, plastik sorununu sadece atığı toplama ve geri dönüşümle sınırlı görmediklerini, asıl hedefin gereksiz plastik kullanımını azaltmak ve atığın kaynağında oluşmasını engellemek olduğunu belirtti. Ağırbaş, Sıfır Atık hareketinin vizyonuna atıf yaparak, "Sıfır atık bizlere yalnızca atığı yönetmeyi değil, kaynağı korumayı, israfı azaltmayı ve ekonomiyi daha döngüsel hale getirmeyi öğretiyor" dedi.

mersin için stratejik öncelikler:

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında, Mersin'in 321 kilometrelik kıyı şeridinin korunması, deniz ve kıyı kirliliğinin kaynağında engellenmesi, sektörler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulamaya dönük kalıcı çözümler geliştirilmesi yer aldı. Katılımcılar, yerel uygulamaların İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak "Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu - Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı" öncesi önemli girdiler oluşturacağını belirtti.

Vali Toros, belediyeler, üniversiteler, sanayiciler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket edileceğini, ortak akılla uygulanabilir ve kalıcı çözümler geliştirme hedefinin süreceğini söyledi. Toplantıda vurgulananın tekrarı olarak çevre ve denizlerin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

Toplantı çıktıları, hem teknik denetimlerin yoğunlaştırılması hem de tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik politika önerilerinin, kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda hem idari yaptırımların uygulanması hem de eğitim, farkındalık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının eş zamanlı yürütülmesi planlanıyor.

MERSİN’DE PLASTİK ATIK YÖNETİMİNDEKİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN ELE ALINDIĞI ŞEHİR KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.