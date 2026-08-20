Kırklareli merkezde araçtan yükselen duman mahalleyi alarma geçirdi

Kırklareli merkez Manolya Sokak'ta bulunan A 6116 MM plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar dumanı ve kokuyu fark ederek araçta insan olduğu şüphesiyle müdahalede bulundu.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı soğutma çalışmalarına başladı, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde olayda dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tanık anlatımı:

Olay anını anlatan İbrahim Özkan, aracın uzun süre çalışır durumda olduğunu ve içeride bir kadın ile bebeğin bulunduğunu belirtti. Özkan, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Aracın sahibi gitti. Araç burada yarım saat veya 40 dakikadır çalışıyor. Aracın içerisinde kadın ve bebek vardı. İçerdeki kadın aracın perdelerini çekmiş. Dumanları biz fark ettik, içeride insan olduğunu fark edince de cama vurduk ve uyardık. İnanılmaz bir yanık kablo kokusu geliyordu, bu sayede fark ettik. Allah muhafaza araç tüplü olsa patlayacak, o derece sıcaklık var. Aracın sahibi fanı mı, klimayı mı kapatmadı, motorda bu şekilde bir arıza verdi"

Yetkililer, olay yerinde yürütülen soğutma ve güvenlik çalışmalarının ardından bölgedeki güvenliği sağladı. Polis ekipleri, dumanın kaynağına ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

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