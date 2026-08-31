Kuşadası okulları yeni döneme temiz ve güvenli hazırlanıyor

Kuşadası okullarında hazırlık çalışmaları başladı

Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemine iki haftadan az süre kalması nedeniyle kent genelindeki okullarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı. Amaç, öğrenci ve öğretmenlerin uygun şartlarda ders başı yapabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

yapılan çalışmalar:

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında okul bahçelerindeki yabani otlar ve yaprak birikintileri temizlendi, oyun ve yürüyüş alanları düzenlendi. Ekipler ayrıca, okul bahçelerinde tehlike oluşturabilecek uzun ağaç dallarını budayarak olası riskleri giderdi. Çalışmalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

hedef ve zamanlama:

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş talimatıyla başlatılan program, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim yılı zili çalınmadan önce kent merkezi ve merkeze uzak mahallelerdeki tüm okulların bahçe temizliğini tamamlamayı hedefliyor. Yetkililer, planlanan takvim içinde tamamlanacak çalışmalarda güvenlik ve hijyen öncelikli olmak üzere alanların öğrencilerin kullanımına hazır hale getirileceğini belirtti.

Yerel yönetimin erken dönemde başlattığı bu hazırlıklar, eğitimin başladığı ilk günden itibaren daha düzenli ve güvenli bir ortam sunmayı amaçlıyor. Vatandaşlara ve okul yöneticilerine çalışmalarla ilgili bilgi verilmeye devam edileceği bildirildi.

KUŞADASI BELEDİYESİ, 2 HAFTA SONRA BAŞLAYACAK OLAN YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE KENT GENELİNDEKİ OKULLARDA DETAYLI TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞLATTI.