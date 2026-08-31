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Kütahya'da yeni eğitim dönemi hedefleri masaya yatırıldı: müdürler kurulu toplandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda 2026-2027 eğitim yılı planları ve kalite artırma stratejileri görüşüldü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya'da yeni eğitim dönemi hedefleri masaya yatırıldı: müdürler kurulu toplandı

toplantı genel bakış:

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il merkezinde görev yapan eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı sene başı müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, yeni dönemin hazırlıklarının planlı ve koordineli yürütülmesine odaklandı.

gündem maddeleri:

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Genelgesi kapsamında yürütülecek iş ve işlemler kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar; okulların idari ve akademik hazırlıkları, görev dağılımları ve denetim mekanizmaları üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nin sahada etkin ve verimli uygulanmasına yönelik yöntemler tartışıldı. Modelin il düzeyinde takip, raporlama ve ihtiyaçlara göre uyarlama süreçlerinin güçlendirilmesi öncelikli konular arasında yer aldı.

uygulama ve hedefler:

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedefler ile okul ve kurumlarda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik kurul ve komisyonların işleyiş süreçleri değerlendirildi. Eğitim yöneticileri, yılı başarıyla yürütmek için planlı, koordineli ve etkin çalışma vurgusu yaptı.

Sonuç olarak toplantı, uygulama adımlarının netleştirilmesi, görev sorumluluklarının belirlenmesi ve izleme-değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlarıyla sona erdi. İlgili birimlerin hazırlık ve uygulama sürecinde düzenli iletişim kurması bekleniyor.

KÜTAHYA’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI...

KÜTAHYA’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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