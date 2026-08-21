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Denizli devlet hastanesi bazı poliklinik ve servislerini Karahasanlı'daki Acil Durum Hastanesi'ne taşıyor

Denizli Devlet Hastanesi'nden KBB, Göz, jinekolojik onkoloji ve yetişkin alerji poliklinikleri 24 Ağustos 2026'da Acil Durum Hastanesi'nde hizmete başlayacak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Denizli devlet hastanesi bazı poliklinik ve servislerini Karahasanlı'daki Acil Durum Hastanesi'ne taşıyor

Taşıma planı ve kapsamı:

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününden itibaren Denizli Devlet Hastanesi bünyesindeki belirli poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinin yerleri değiştirilecek. Yapılan planlama doğrultusunda söz konusu bölümler yeni yerleşkede hizmet verecek.

Taşınacak birimler:

Taşınacak olan birimler arasında Kulak Burun Boğaz (KBB), Göz Hastalıkları, Jinekolojik Onkoloji ve Yetişkin Alerji poliklinikleri ile bu polikliniklere bağlantılı servisler yer alıyor. Ayrıca KBB ve Göz servisleri ile bu bölümlere ait ameliyathaneler ve Erişkin Yoğun Bakım ünitesi de yeni adreste bulunacak.

Yeni adres ve hizmet başlangıcı:

İlan edilen bilgilere göre, belirtilen tarih itibarıyla tüm bu birimler Karahasanlı Mahallesi'nde bulunan Acil Durum Hastanesinde vatandaşlara hizmet sunmaya başlayacak.

Kurumsal açıklama:

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, taşıma planlamasının yapıldığı ve taşınma sürecinin plan doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi. Hastanedeki ilgili birimlerin yeni yerleşkede organize edilerek hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KBB, GÖZ, JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ VE YETİŞKİN ALERJİ...

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KBB, GÖZ, JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ VE YETİŞKİN ALERJİ POLİKLİNİKLERİ İLE BAĞLANTILI SERVİSLER, 24 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ACİL DURUM HASTANESİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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