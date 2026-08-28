Mersin’de destekle yayılan siyah incir üreticiye gelir kapısı açtı

Mersin siyah inciri tarlada kazanç sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal çeşitliliği artırmak ve kıraç toprakları değerlendirmek amacıyla dağıtılan siyah incir fidanları meyve vermeye başladı. Verimli geçen hasat dönemi, üreticilere doğrudan gelir sağlayarak kent tarımında somut bir destek olarak öne çıktı. Özellikle kaliteli ürünlerin ihracata gitmesi ve talep görmesi, incir üretiminin ekonomik değerini yükseltti.

Dağıtım ve üreticiye dönüşümler:

Belediyenin yürüttüğü İncir Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında Tarsus merkezli destekler, sahada yeni bahçelerin oluşmasını ve mevcut verimin artmasını sağladı. Tarsus’a bağlı Eskişehir Mahallesi’nde 2020 yılında fidan desteği alan üreticiler hasatta bir araya gelerek ürünlerini satışa sundu. Bu üreticilerden Tunahan Karaboğaz, 2020'de aldığı fidanların meyve vermesinin ardından satış yapıp gelir elde etmenin memnuniyetini dile getirdi.

Destek istatistikleri ve hedefler:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bitkisel Destekleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında 372 üreticiye 12 bin 80 adet siyah incir fidanı; 2023 yılında ise 478 üreticiye 14 bin 654 adet siyah ve beyaz incir fidanı desteği sağlandı. Bu rakamlar, projenin ölçeğini ve üreticiye ulaşan desteğin yaygınlığını gösteriyor.

Coğrafi işaret başvurusu ve amaçları:

Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz ile Tarsus’ta yapılan değerlendirmede, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu yıl Mersin Siyah İnciri için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunulduğu bildirildi. Durmaz, "Coğrafi işaretin amacı, yerel ürünlerin korunması, nesilden nesile aktarılması ve ekonomik değerinin güçlenmesidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca projenin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kırsal kalkınma ve üreticinin desteklenmesi hedefleriyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Üreticiler ve belediye yetkilileri, sürdürülebilir gelirin sağlanması ve yerel markalaşmanın desteklenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtiyor; coğrafi işaret sürecinin sonucunun, Mersin siyah incirinin ekonomik potansiyelini daha da artırması bekleniyor.

MERSİN’DE TARIMSAL DESTEK KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE DAĞITILAN SİYAH İNCİR FİDANLARI MEYVE VERMEYE BAŞLADI.