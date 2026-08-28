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Denizli esnafına destek vurgusu: il başkanı Subaşıoğlu esnafla buluştu

DESOB Başkanı Hüseyin Demirci ve yönetimi, İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile esnafın sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini görüştü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Caner Şahin

Denizli esnafına destek vurgusu: il başkanı Subaşıoğlu esnafla buluştu

görüşmede öne çıkan konular:

Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Hüseyin Demirci ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede kent genelindeki esnaf ve sanatkârların mevcut durumu, talepleri, düşünceleri ve beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, yerel ekonominin bel kemiğini oluşturan esnafın karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, esnafın üretim ve istihdam kapasitesinin korunması ile kentteki ekonomik canlılığın sürdürülebilirliğinin önemini vurguladı.

Subaşıoğlu'nun mesajı:

İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek esnafın ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Subaşıoğlu, 'Denizlili esnafımızın her daim yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Üreten, istihdam sağlayan ve kentimize değer katan esnafımızın taleplerini titizlikle takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

DESOB başkanı'nın değerlendirmesi:

DESOB Başkanı Hüseyin Demirci ise ev sahipliği ve esnafa gösterilen yakın ilgi için İl Başkanı Subaşıoğlu'na teşekkür etti. Demirci, yapılan görüşmelerin esnafın gündemindeki öncelikleri ortaya koyduğunu ve ortaklaşa çözüm arayışlarının sürdürüleceğini vurguladı.

Taraflar, esnafın taleplerinin takibi ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi konusunda iletişimi sürdürme kararı aldı; görüşme, karşılıklı anlayış ve işbirliği vurgusuyla sonlandı.

DENİZLİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (DESOB) BAŞKANI HÜSEYİN DEMİRCİ, AK PARTİ DENİZLİ İL...

DENİZLİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (DESOB) BAŞKANI HÜSEYİN DEMİRCİ, AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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