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Jandarmanın yeni rütbeleriyle hedef: terörü gündemden çıkarmak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı töreninde terörün gündemden çıkarılmasının hedef olduğunu, mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Caner Şahin

Jandarmanın yeni rütbeleriyle hedef: terörü gündemden çıkarmak

rütbe terfi töreninde bakanın mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 Yılı Rütbe Terfi Töreni'nde yaptığı konuşmada terörle mücadele kararlılığını ve jandarmanın toplumdaki rolünü vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis salonunda düzenlenen törende Çiftçi, yeni rütbe alan personele hayırlı olsun dileklerini iletti.

törenin ayrıntıları:

Törende korgeneralliğe terfi eden 2 tümgenerale, tümgeneralliğe terfi eden 2 tuğgenerale, tuğgeneralliğe terfi eden 9 albay ile bir üst rütbeye yükselen 25 subaya, 12 astsubaya ve 6 uzman jandarmaya olmak üzere toplam 56 personele yeni rütbeleri takdim edildi. İllerde görev yapan ve terfi alan personelin rütbeleri ise il protokollerinin katılımıyla düzenlenen törenlerde verildi.

Bakan Çiftçi, tören vesilesiyle hem personele hem ailelerine hem de Jandarma Teşkilatı'na iyi dileklerini iletti ve rütbelerin hem kurum hem millet için önemini vurguladı.

bakanın vurguladıkları:

Çiftçi, devlet anlayışının adalet, emanet ve millet iradesi üzerine inşa edildiğini söyledi. Jandarmanın dağ başındaki karakoldan sınır hattındaki köylere, Anadolu’nun en ücra mezrasından büyükşehirlerin sorumluluk bölgelerine kadar vatandaş için güven, huzur ve devletin koruyucu yüzü olduğunu belirtti.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: "Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden; terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz."

15 Temmuz vurgusu yapan Çiftçi, milli iradenin üstünlüğüne değinerek, "Devletin silahı yalnızca milletin emrinde olabilir" sözleriyle üniformanın şerefine ve hukuka bağlılığın gereğine işaret etti.

Çiftçi, terörün toplumun enerjisini tükettiğini, bu enerjinin kalkınma, üretim ve Büyük Türkiye idealine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi ve jandarmanın kırsalda verdiği mücadelenin hedefe ulaşmanın en sağlam teminatlarından biri olduğunu kaydetti.

sorumluluk ve liderlik çağrısı:

Rütbe alan personele hitaben konuşan Çiftçi, "Unutmayınız ki rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de büyür" diyerek makamın getirdiği sorumluluğun altını çizdi. Emrindeki personele adaletle yaklaşılması, vatandaşlara merhametle muamele edilmesi ve suçla mücadelede devlet kudretinin tereddütsüz gösterilmesi beklentisini dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da törende, terfi edenlerin millet hizmeti sevdayla görev yapması gerektiğini hatırlatarak, "Terfi etmek, makamınız yükseldikçe milletimize hizmet sevdası da büyümelidir" ifadesiyle sorumluluğun önemini vurguladı ve jandarmanın güvenine layık olma çağrısı yaptı.

Bakan Çiftçi: &quot;Terörü Türkiye&#039;nin gündeminden çıkarana kadar kararlılıkla...

Bakan Çiftçi: "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarana kadar kararlılıkla çalışacağız"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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