Denizli, Lizbon'da gruptaki iddiasını güçlendirmeye çalışacak

Denizli'nin Lizbon mesaisi:

FIBA Europe Cup G Grubu'nda mücadele eden Y. Denizli Basket, grup aşamasının ikinci haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Siyah-yeşilli ekip, 14 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Denizli temsilcisi buradan iyi bir sonuçla dönmeyi amaçlıyor.

maç bilgileri:

Y. Denizli Basket için bu randevu, Avrupa kupalarındaki iddiasını koruma açısından önem taşıyor. Grupta alınacak her puan ilerleyen turlar için avantaj sağlayabilir; bu nedenle ekip, Lizbon'da hem savunma disiplini hem de hücum verimliliğine odaklanacak. Maçın saha ve zaman bilgileri şu şekilde: 14 Ekim Çarşamba, Lizbon, SL Benfica, saat 22.00.

yoğun fikstür ve hazırlık:

Sezon başından bu yana sık maç temposu içinde olan ekip, kısa sürede birden fazla sınav vermek zorunda. Anadolu Efes deplasmanın ardından yeniden Avrupa arenasına odaklanacak olan Denizli ekibi için teknik ekip, oyuncuların fiziksel ve mental olarak hazır tutulmasına önem veriyor. Antrenörler, rotasyon yönetimi ve maç içi disipline vurgu yaparak yorgunluğun performansa olumsuz yansımaması için planlama yapacak.

hedefler ve beklentiler:

Yeşil-siyahlılar, Lizbon'dan elde edilecek olumlu bir sonuçla gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda alınacak galibiyet hem moral sağlayacak hem de sonraki maçlar için avantaj yaratacak. Takım, sezon başından bu yana gösterdiği mücadeleci görüntüyü Portekiz’e taşıyarak Denizli'yi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Y. DENİZLİ BASKET, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ VE FIBA EUROPE CUP’TA YOĞUN BİR MAÇ DÖNEMİNE GİRİYOR. ANADOLU EFES KARŞILAŞMASININ ARDINDAN AVRUPA KUPASINDAKİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK OLAN YEŞİL-SİYAHLILAR, İKİNCİ GRUP MAÇI İÇİN PORTEKİZ DEPLASMANINA ÇIKACAK.