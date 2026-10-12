Çocuklara yön veren şenlik: 17 branşla spor keşfi

Etkinlik ve katılım:

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Spor Şenliği, pazar günü Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi. Gün boyu süren organizasyona yüzlerce çocuk ve aile katıldı; etkinlik 12.00 ile 18.00 saatleri arasında devam etti. Yaz spor okullarında geçen yıl başlatılan geleneğin bu yılki ayağı, İnegöl Belediyespor kış spor okullarının başlangıç dönemine denk getirildi ve çocukların sporla erken dönemde buluşmasına odaklandı.

17 branş bir arada:

Şenlikte çocuklar, voleybol, basketbol, badminton, kort tenisi, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, bisiklet, tekerlekli paten, spor tırmanış, kick boks, wushu, taekwondo, güreş, oryantiring, koordinasyon parkuru ve futbol olmak üzere 17 farklı spor branşını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Her branş için ayrılan alanlarda görevli antrenörler, temel teknikleri gösterip çocuklarla bire bir ilgilenerek uygulamalı eğitim verdi. Bu yaklaşım, çocukların hem fiziksel becerilerini sınamalarına hem de ilgi ve yeteneklerinin erken tespiti için veri toplanmasına olanak sağladı.

Başkanın mesajı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti ve çeşitli istasyonlara katıldı. Başkan Taban, sporun yalnızca yarışmak değil; mücadele etme, dayanışma, arkadaşlık ve saygı gibi değerleri de kazandırdığına vurgu yaptı. Ayrıca Her çocuğumuzun en az bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz diyerek, çocukların sanat ve kitapla da bağ kurmasının önemini hatırlattı ve yapılan yatırımların şehrin geleceğine katkı sağlayacağını belirtti.

Şenlik boyunca antrenörler, belirli spor dallarına yatkınlığı gözlemlenen çocuklar hakkında aileleri bilgilendirip yönlendirmeler yaptı; böylece ilgilenen çocukların ilgili branşlarda eğitim almasının önü açıldı. Ailelerin aktif katılımı ve çocukların meraklı tutumu, organizasyonun amacına hizmet ettiğini gösterdi.

Gün sonunda şenlik, yeni arkadaşlıklar, keşfedilen yetenekler ve spora teşvik açısından renkli görüntülere sahne oldu. İnegöl Belediyesi'nin programı, çocuklarda sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirme hedefiyle, hem katılımcılardan hem de kamuoyundan olumlu tepkiler aldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. SPOR ŞENLİĞİ, YÜZLERCE ÇOCUK VE AİLELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GÜN BOYUNCA 17 FARKLI SPOR BRANŞINI DENEYİMLEME FIRSATI BULAN ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM DE YETENEKLERİNİ KEŞFETME İMKÂNI BULDU. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN DA ŞENLİK ALANINI ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU.