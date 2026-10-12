Dolar 49,3321 +0,15%
Euro 55,2492 +0,11%
Bist 12.185,38 -0,66%
Altın Gram 6.658,77 -0,43%
EUR/USD 1,1194 -0,10%
Brent Petrol 105,13 +0,39%
--°

Erciyes 38 FK'den Palancıoğlu'na tribün desteği için teşekkür

Erciyes 38 FK Başkanı Latif Ersoy, Adanaspor maçında tribünden takımı destekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na verdiği destek için teşekkür etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes 38 FK'den Palancıoğlu'na tribün desteği için teşekkür

erciyes 38 fk yönetiminden palancıoğlu'na teşekkür:

Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Adanaspor karşılaşmasında tribünden takımı destekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Ersoy, şehrin önde gelen isimlerinin maçta yer almasının takımın moraline ve motivasyonuna önemli katkı sağladığını vurguladı.

başkan ersoy'un açıklamaları:

Latif Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Şehrin önde gelen isimlerinin takıma verdiği destek futbolculara ve kulübe güç katıyor. Bu destek şampiyonluk yolundaki inancımızı daha da artırıyor. Bu nedenle Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu’nun maçımızı tribünden takip etmesi bizler için çok değerli. Kendisine teşekkür ediyorum"

yerel desteğin takıma etkisi:

Ersoy, yerel yöneticilerin ve kent önderlerinin maçları takip etmesinin saha performansı ve kulüp atmosferi üzerindeki itici gücüne dikkat çekti. Bu tür desteklerin, takımın şampiyonluk hedefindeki inancını pekiştirdiğini belirtti ve Palancıoğlu'na teşekkürlerini yineledi.

ERCİYES 38 FK KULÜP BAŞKANI LATİF ERSOY, ADANASPOR KARŞILAŞMASINDA TAKIMLARINA DESTEK VEREN...

ERCİYES 38 FK KULÜP BAŞKANI LATİF ERSOY, ADANASPOR KARŞILAŞMASINDA TAKIMLARINA DESTEK VEREN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA PALANCIOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapadokya’da vadiler yarışa hazırlanıyor: 78 ülkeden 2 bin 954 sporcu
images

Erzurum'da maç yönetimine odaklı kural eğitimi verildi
images

Çocuklara yön veren şenlik: 17 branşla spor keşfi
images

Aliağa Petkimspor savunma zaaflarını giderip yeni sayfa açmak istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı

Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Yeni Kahramanmaraş: dört yılda yeniden şekillenen mahalleler

Burhaniye'de zeytin işleme tesisinde gece yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı