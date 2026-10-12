Erciyes 38 FK'den Palancıoğlu'na tribün desteği için teşekkür

erciyes 38 fk yönetiminden palancıoğlu'na teşekkür:

Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Adanaspor karşılaşmasında tribünden takımı destekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Ersoy, şehrin önde gelen isimlerinin maçta yer almasının takımın moraline ve motivasyonuna önemli katkı sağladığını vurguladı.

başkan ersoy'un açıklamaları:

Latif Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Şehrin önde gelen isimlerinin takıma verdiği destek futbolculara ve kulübe güç katıyor. Bu destek şampiyonluk yolundaki inancımızı daha da artırıyor. Bu nedenle Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu’nun maçımızı tribünden takip etmesi bizler için çok değerli. Kendisine teşekkür ediyorum"

yerel desteğin takıma etkisi:

Ersoy, yerel yöneticilerin ve kent önderlerinin maçları takip etmesinin saha performansı ve kulüp atmosferi üzerindeki itici gücüne dikkat çekti. Bu tür desteklerin, takımın şampiyonluk hedefindeki inancını pekiştirdiğini belirtti ve Palancıoğlu'na teşekkürlerini yineledi.

ERCİYES 38 FK KULÜP BAŞKANI LATİF ERSOY, ADANASPOR KARŞILAŞMASINDA TAKIMLARINA DESTEK VEREN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA PALANCIOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ