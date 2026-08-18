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selçuklu'da çocuklara sanat, doğa ve teknolojiyle çok yönlü destek

Selçuklu Belediyesi'nin SETAP merkezleri sanat, doğa ve teknoloji alanlarında çocukların yeteneklerini destekliyor; Candan merkezleri ziyaret etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Caner Şahin

selçuklu'da çocuklara sanat, doğa ve teknolojiyle çok yönlü destek

ziyaret turu:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Selçuklu Kaymakamı Ali Candan ilçedeki okul dışı öğrenme ortamlarını yerinde inceledi. Ziyaretler, Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamındaki merkezleri kapsadı ve yaz döneminde de süren faaliyetler değerlendirildi.

sanat ve doğa temelli eğitim:

Program kapsamında ilk durak olan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi'nde öğrencilerle bir araya gelindi. Burada eğitmenlerden atölye çalışmaları ve sanat-tasarım eğitimlerinin içeriği hakkında bilgi alan yetkililer, uygulamalı çalışmaların çocukların yaratıcılığını nasıl geliştirdiğini gözlemledi. Ziyaret ekibi daha sonra doğayla iç içe öğrenme imkânı sunan Sille Tabiat Okulu'na geçti ve okulun doğa temelli eğitim modelinde yürütülen etkinlikleri yerinde inceledi.

Başkan Pekyatırmacı, uygulanan programların amacını özetlerken "Çocuklarımızın gelişimine çok yönlü katkı sunuyoruz" ifadesini kullandı ve yetenek keşfi ile kişisel gelişimin önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında çocukların farklı disiplinlerde deneyim kazanmaları için oluşturulan fiziki ortamlar da değerlendirmeye alındı.

teknoloji ve kütüphane hizmetleri:

Sille Baraj Park'ta çalışmalarını sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisi TEKNOFEST takımları ziyaret edilerek gençlere başarı dilekleri iletildi. Ardından Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde gençlerin teknoloji, bilim ve yenilikçi alanlarda yürüttüğü eğitim faaliyetleri incelendi; katılımcıların yetkinlik kazanmalarına yönelik uygulamalı atölyeler konuşuldu.

Günün son durağı olan Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ise kütüphane hizmetlerinin erişilebilirliği, okuma ve araştırma imkânları açısından gözden geçirildi. Kaymakam Candan, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede okul dışı öğrenme ortamlarının çocukların kişisel gelişimine ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına sunduğu katkı nedeniyle Başkan Pekyatırmacı ve belediye ekibine teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi yetkilileri, SETAP kapsamında sürdürülen atölye, doğa okulu, teknoloji akademisi ve kütüphane hizmetlerinin yaz dönemi boyunca da devam edeceğini belirterek, çocukların ve gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanması için yatırımların süreceğini ifade etti.

SELÇUKLU KAYMAKAMI ALİ CANDAN (SOLDA), SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI’NIN (SAĞDA) EV...

SELÇUKLU KAYMAKAMI ALİ CANDAN (SOLDA), SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI’NIN (SAĞDA) EV SAHİPLİĞİNDE YAZ DÖNEMİNDE DE FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINI ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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