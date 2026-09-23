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Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı

Denizli Karşıyaka'da dini nikahlı olmayan ilişki yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan iki kardeşten biri olayda, diğeri beş gün sonra yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı

Olayın gelişimi:

Olay, 19 Eylül Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali A. (45), aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla resmi nikah olmadan yaşamaya başladı. Kadının ablası Ayşe Pabuçcu (43) ile ağabeyi Mehmet Pabuçcu (49) bu birlikteliğe karşı çıktı ve tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Ayşe ve Mehmet, Ali A.'nın evine giderek görüşme istedi. Evdeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ali A., iki kardeşi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanma ve ilk müdahale:

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşe Pabuçcu ve Mehmet Pabuçcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkik ve müdahaleler sırasında, Ayşe Pabuçcu'nun vücuduna 7 bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayşe Pabuçcu hayatını kaybetti. Mehmet Pabuçcu ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Hastanedeki süreç ve soruşturma:

Hastanede beş gün tedavi gören Mehmet Pabuçcu'nun durumu ağırlaşarak kötüleşti ve 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların müdahaleleri sonuç vermedi ve Mehmet Pabuçcu da hayatını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekipleri ve savcılık, olay yerinde ve hastanedeki süreçle ilgili incelemelerini sürdürüyor; adli ve idari süreçle ilgili gelişmeler bekleniyor.

DENİZLİ’DE BİR ŞAHIS, DİNİ NİKAHLI ENGELLİ EŞİNİN KARDEŞLERİYLE YAŞADIĞI TARTIŞMANIN SONUCU 1...

DENİZLİ’DE BİR ŞAHIS, DİNİ NİKAHLI ENGELLİ EŞİNİN KARDEŞLERİYLE YAŞADIĞI TARTIŞMANIN SONUCU 1 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ, DİĞERİNİ İSE AĞIR YARALAMIŞTI. AĞIR YARALANAN KARDEŞ 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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